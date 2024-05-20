Дрони, ШІ та дезінформація. Студентів України запрошують в унікальну безкоштовну літню школу: як зареєструватись

Наприкінці червня 2024 року в Україні стартує унікальна й безкоштовна літня школа для студентів - "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation". Там юні українці зможуть дізнатися більше про збір та програмування дронів, автономну навігацію БПЛА, а також як протидіяти фейкам та ІПСО за допомогою штучного інтелекту.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації розповідає, що відомо про цей проект, що саме вивчатимуть студенти, як можна записатись у літню школу та як відбуватиметься навчання.
Літня школа "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation" організована Мінцифрою у співпраці з українською AI компанією Osavul (партнером держави у сфері захисту від інформаційних загроз за допомогою штучного інтелекту) спільно з:
Учасники літньої школи отримають сертифікати з підписами організаторів та міністра цифрової трансформації України - Михайла Федорова.
Участь у заході - безкоштовна.
У межах літньої школи українські студенти отримають можливість перейняти досвід топових представників AI-стартапів і спеціалістів з кібербезпеки:
Потрапити до літньої школи можуть студенти старших курсів з українських закладів вищої освіти.
Зареєструватися необхідно до 26 травня 2024 року за посиланням (заповнивши відповідну форму).
Навчання в літній школі "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation" відбуватиметься у змішаному форматі в Києві та Львові (на цей період на платній основі можна отримати місце для проживання в гуртожитку).
Офлайн локації будуть організовані в обладнаних укриттях (а дати проведення заходу - повідомлені завчасно перед подією).
Літня школа складатиметься з двох блоків.
1 Блок - лекції та майстер-класи від висококваліфікованих експертів та спеціалістів за трьома напрямами (кожному студенту необхідно обрати один напрям):
2 Блок - хакатон - робота над груповим проектом, який необхідно буде представити перед суддями.
Для участі в хакатоні потрібно буде розділитись на команди по 3-4 людини (сформувати команду можна буде як самостійно, так і за допомогою організаторів).
На переможців хакатону - чекають призи.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в "Укренерго" шукають студентів і випускників на оплачуване стажування.
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