Дроны, ИИ и дезинформация. Студентов приглашают в уникальную бесплатную летнюю школу: как зарегистрироваться

В конце июня 2024 года в Украине стартует уникальная и бесплатная летняя школа для студентов - "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation". Там юные украинцы смогут узнать больше о сборе и программировании дронов, автономной навигации БПЛА, а также как противодействовать фейкам и ИПСО с помощью искусственного интеллекта.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации рассказывает, что известно об этом проекте, что именно будут изучать студенты, как можно записаться в летнюю школу и как будет проходить обучение.
Летняя школа "AI for Defence: Drones, Security and Disinformation" организована Минцифрой в сотрудничестве с украинской AI компанией Osavul (партнером государства в сфере защиты от информационных угроз с помощью искусственного интеллекта) совместно с:
Участники летней школы получат сертификаты с подписями организаторов и министра цифровой трансформации Украины - Михаила Федорова.
Участие в мероприятии - бесплатное.
В рамках летней школы украинские студенты получат возможность перенять опыт топовых представителей AI-стартапов и специалистов по кибербезопасности:
Попасть в летнюю школу могут студенты старших курсов из украинских заведений высшего образования.
Зарегистрироваться необходимо до 26 мая 2024 по ссылке (заполнив соответствующую форму).
Учеба в летней школе "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation" будет проходить в смешанном формате в Киеве и Львове (на этот период на платной основе можно получить место для проживания в общежитии).
Оффлайн локации будут организованы в оборудованных укрытиях (а даты проведения мероприятия - сообщены заранее перед событием).
Летняя школа будет состоять из двух блоков.
1 Блок - лекции и мастер-классы от высококвалифицированных экспертов и специалистов по трем направлениям (каждому студенту необходимо выбрать одно направление):
2 Блок - хакатон - работа над групповым проектом, который необходимо будет представить перед судьями.
Для участия в хакатоне нужно будет разделиться на команды по 3-4 человека (сформировать команду можно как самостоятельно, так и с помощью организаторов).
Победителей хакатона - ждут призы.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в "Укрэнерго" ищут студентов и выпускников на оплачиваемую стажировку.
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