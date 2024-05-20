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Дрони, ШІ та дезінформація. Студентів України запрошують в унікальну безкоштовну літню школу: як зареєструватись

Понеділок 20 травня 2024 18:15
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Дрони, ШІ та дезінформація. Студентів України запрошують в унікальну безкоштовну літню школу: як зареєструватись Ця літня школа розповість багато цікавого й корисного (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Наприкінці червня 2024 року в Україні стартує унікальна й безкоштовна літня школа для студентів - "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation". Там юні українці зможуть дізнатися більше про збір та програмування дронів, автономну навігацію БПЛА, а також як протидіяти фейкам та ІПСО за допомогою штучного інтелекту.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Міністерства цифрової трансформації розповідає, що відомо про цей проект, що саме вивчатимуть студенти, як можна записатись у літню школу та як відбуватиметься навчання.

Основне про проект "AI for Defence"

Літня школа "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation" організована Мінцифрою у співпраці з українською AI компанією Osavul (партнером держави у сфері захисту від інформаційних загроз за допомогою штучного інтелекту) спільно з:

  • Національним технічним університетом "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
  • Національним університетом "Львівська політехніка"
  • Харківським національним університетом радіоелектроніки

Учасники літньої школи отримають сертифікати з підписами організаторів та міністра цифрової трансформації України - Михайла Федорова.

Участь у заході - безкоштовна.

Що студенти вивчатимуть у літній школі

У межах літньої школи українські студенти отримають можливість перейняти досвід топових представників AI-стартапів і спеціалістів з кібербезпеки:

  • ознайомитись з основами технологій посилення обороноздатності держави
  • ознайомитись з основами технологій роботи з дронами
  • дослідити різноманітні аспекти цих технологій (включно з використанням дронів у військовій справі, застосуванням алгоритмів ШІ, можливостями автономної навігації БПЛА тощо)
  • розглянути практичні аспекти - збирання та програмування дронів, а також налаштування систем управління польотом
  • використати штучний інтелект для роботи з масивами даних
  • дізнатися про боротьбу з дезінформацією (кейси дипфейків та як вони шкодили державі й суспільству)
  • дізнатися про особливості кібербезпеки в державних органах
  • дослідити інструменти й стратегії пошуку дезінформації
  • створити власне AI-рішення для боротьби з фейками та ІПСО

Хто і як може може записатись у літню школу

Потрапити до літньої школи можуть студенти старших курсів з українських закладів вищої освіти.

Зареєструватися необхідно до 26 травня 2024 року за посиланням (заповнивши відповідну форму).

Де і як відбуватиметься навчання

Навчання в літній школі "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation" відбуватиметься у змішаному форматі в Києві та Львові (на цей період на платній основі можна отримати місце для проживання в гуртожитку).

Офлайн локації будуть організовані в обладнаних укриттях (а дати проведення заходу - повідомлені завчасно перед подією).

Літня школа складатиметься з двох блоків.

1 Блок - лекції та майстер-класи від висококваліфікованих експертів та спеціалістів за трьома напрямами (кожному студенту необхідно обрати один напрям):

  • апаратне забезпечення дронів - збір, налаштування та підготовка до польоту FPV дрона, загальні знання з області робототехніки
  • штучний інтелект та алгоритми для дронів - програмування польотного контролера, з'єднання з бортовим комп'ютером, застосування на практиці алгоритмів комп'ютерного зору та автономної навігації для дронів
  • штучний інтелект для боротьби з дезінформацією - розпізнавання дезінформації за допомогою технологій штучного інтелекту, протистояння маніпуляціям, аналіз та обробка даних, основи кібербезпеки та використання моделі ШІ для боротьби з фейками та російською пропагандою

2 Блок - хакатон - робота над груповим проектом, який необхідно буде представити перед суддями.

Для участі в хакатоні потрібно буде розділитись на команди по 3-4 людини (сформувати команду можна буде як самостійно, так і за допомогою організаторів).

На переможців хакатону - чекають призи.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в "Укренерго" шукають студентів і випускників на оплачуване стажування.

Читайте також, як студентам виїхати за кордон на навчання під час війни.

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