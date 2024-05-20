Дроны, ИИ и дезинформация. Студентов приглашают в уникальную бесплатную летнюю школу: как зарегистрироваться

В конце июня 2024 года в Украине стартует уникальная и бесплатная летняя школа для студентов - "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation". Там юные украинцы смогут узнать больше о сборе и программировании дронов, автономной навигации БПЛА, а также как противодействовать фейкам и ИПСО с помощью искусственного интеллекта.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации рассказывает, что известно об этом проекте, что именно будут изучать студенты, как можно записаться в летнюю школу и как будет проходить обучение.

Основное о проекте "AI for Defence"

Летняя школа "AI for Defence: Drones, Security and Disinformation" организована Минцифрой в сотрудничестве с украинской AI компанией Osavul (партнером государства в сфере защиты от информационных угроз с помощью искусственного интеллекта) совместно с:

Национальным техническим университетом "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальным университетом "Львовская политехника"

Харьковским национальным университетом радиоэлектроники

Участники летней школы получат сертификаты с подписями организаторов и министра цифровой трансформации Украины - Михаила Федорова.

Участие в мероприятии - бесплатное.

Что студенты будут изучать в летней школе

В рамках летней школы украинские студенты получат возможность перенять опыт топовых представителей AI-стартапов и специалистов по кибербезопасности:

ознакомиться с основами технологий усиления обороноспособности государства

ознакомиться с основами технологий работы с дронами

исследовать различные аспекты этих технологий (включая использование дронов в военном деле, применение алгоритмов ИИ, возможности автономной навигации БПЛА и т.д.)

рассмотреть практические аспекты - сбор и программирование дронов, а также настройку систем управления полетом

использовать искусственный интеллект для работы с массивами данных

узнать о борьбе с дезинформацией (кейсах дипфейков и как они вредили государству и обществу)

узнать об особенностях кибербезопасности в государственных органах

исследовать инструменты и стратегии поиска дезинформации

создать собственное AI-решение для борьбы с фейками и ИПСО

Кто и как может записаться в летнюю школу

Попасть в летнюю школу могут студенты старших курсов из украинских заведений высшего образования.

Зарегистрироваться необходимо до 26 мая 2024 по ссылке (заполнив соответствующую форму).

Где и как будет проходить обучение

Учеба в летней школе "AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation" будет проходить в смешанном формате в Киеве и Львове (на этот период на платной основе можно получить место для проживания в общежитии).

Оффлайн локации будут организованы в оборудованных укрытиях (а даты проведения мероприятия - сообщены заранее перед событием).

Летняя школа будет состоять из двух блоков.

1 Блок - лекции и мастер-классы от высококвалифицированных экспертов и специалистов по трем направлениям (каждому студенту необходимо выбрать одно направление):

аппаратное обеспечение дронов - сбор, настройка и подготовка к полету FPV дрона, общие знания из области робототехники

- сбор, настройка и подготовка к полету FPV дрона, общие знания из области робототехники искусственный интеллект и алгоритмы для дронов - программирование полетного контроллера, соединение с бортовым компьютером, применение на практике алгоритмов компьютерного зрения и автономной навигации для дронов

- программирование полетного контроллера, соединение с бортовым компьютером, применение на практике алгоритмов компьютерного зрения и автономной навигации для дронов искусственный интеллект для борьбы с дезинформацией - распознавание дезинформации с помощью технологий искусственного интеллекта, противостояние манипуляциям, анализ и обработка данных, основы кибербезопасности и использование модели ИИ для борьбы с фейками и российской пропагандой

2 Блок - хакатон - работа над групповым проектом, который необходимо будет представить перед судьями.

Для участия в хакатоне нужно будет разделиться на команды по 3-4 человека (сформировать команду можно как самостоятельно, так и с помощью организаторов).

Победителей хакатона - ждут призы.