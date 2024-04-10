Без дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуру

Що знадобиться

Це ідеальний рецепт для тих, хто не споживає цукру та пшеничного борошна.

"Ви будете здивовані, що низькокалорійна корисна паска з простих продуктів може бути такою смачною. Як на мене, то це чудова ідея дієтичної паски", - зазначила Лілія Цвіт.

Для приготування знадобляться такі продукти:

банани - 2 шт.

яйця курячі - 4 шт.

какао-порошок - 4 ч.л

стевія - 8 ч.л

рисове борошно - 4 ст.л

розпушувач - 2 ч.л

родзинки - 10 г

лимон, цедра - 1 ст.л

чорний шоколад - 100 г

вершки 33% - 100 мл

Спосіб приготування

Спочатку у миску потрібно покласти нарізані банани, яйця, стевію, рисове борошно, какао-порошок і розпушувач. Все перебийте блендером до однорідної маси.

Далі додайте цедру лимона і просушені родзинки. Готову масу розподіліть по формах.

Відправте форми з тістом у духовку, розігріту до 180°C, на 20-30 хвилин.

Для глазурі шматочки шоколаду залийте гарячими вершками, перемішайте до однорідної маси і змастіть готові паски. Прикрасити паски можна сухофруктами.

Рецепт дієтичної паски (скриншот)