Без дріжджів і цукру: рецепт дієтичної паски для тих, хто піклується про фігуру

Для тих, хто піклується про свою фігуру, можна приготувати справжню дієтичну паску. В рецепті такої випічки абсолютно немає цукру, пшеничного борошна та дріжджів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-канал української кулінарки Лілії Цвіт.
Це ідеальний рецепт для тих, хто не споживає цукру та пшеничного борошна.
"Ви будете здивовані, що низькокалорійна корисна паска з простих продуктів може бути такою смачною. Як на мене, то це чудова ідея дієтичної паски", - зазначила Лілія Цвіт.
Для приготування знадобляться такі продукти:
Спочатку у миску потрібно покласти нарізані банани, яйця, стевію, рисове борошно, какао-порошок і розпушувач. Все перебийте блендером до однорідної маси.
Далі додайте цедру лимона і просушені родзинки. Готову масу розподіліть по формах.
Відправте форми з тістом у духовку, розігріту до 180°C, на 20-30 хвилин.
Для глазурі шматочки шоколаду залийте гарячими вершками, перемішайте до однорідної маси і змастіть готові паски. Прикрасити паски можна сухофруктами.
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