Без дрожжей и сахара: рецепт диетической паски для тех, кто заботится о фигуре

Для тех, кто заботится о своей фигуре, можно приготовить настоящую диетическую паску. В рецепте такой выпечки совершенно нет сахара, пшеничной муки и дрожжей.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал украинской кулинарки Лилии Цвит.
Это идеальный рецепт для тех, кто не потребляет сахар и пшеничную муку.
"Вы будете удивлены, что низкокалорийная полезная паска из простых продуктов может быть такой вкусной. По-моему, это замечательная идея диетической паски", - отметила Лилия Цвит.
Для приготовления понадобятся следующие продукты:
Сначала в миску нужно положить нарезанные бананы, яйца, стевию, рисовую муку, какао-порошок и разрыхлитель. Все перебейте блендером до однородной массы.
Далее добавьте цедру лимона и просушенные изюм. Готовую массу распределите по формам.
Отправьте форму с тестом в духовку, разогретую до 180°C, на 20-30 минут.
Для глазури кусочки шоколада залейте горячими сливками, перемешайте до однородной массы и смажьте готовые паски. Украсить паски можно сухофруктами.
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