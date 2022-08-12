Стародавні українські страви, які готують і досі: рецепти душенини, бігусу і зганянки

Українська кухня - це не лише борщ, вареники та котлети по-київськи. Якщо копнути глибше, можна сильно здивуватися: скільки насправді колоритних рецептів приховує наша культура! Багато з них готують і досі. Наприклад, бігус, душенину і зганянку.

Рецепти цих традиційних страв ми підгледіли на YouTube-каналі "Карпатські шкварки" і ділимось тепер з вами.

Бігус - давня страва бойківської кухні

В основі бігусу - квашений буряк, який з наваристим бульйоном утворює надзвичайно смачний святковий суп.

Що потрібно з продуктів:

4 л води

1 кг свинячих ребер

500 г білого квашеного буряка

2 столова ложка пшона

по 1 штуці кореня петрушки, цибулі, моркви

сіль до смаку

1 лавровий лист

5 штук духмяного перцю

2 зубчики часнику

200 мл бурякового квасу

Бігус з пиріжками (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Як готувати бігус

Візьміть квашені білі буряки, приготовані заздалегідь, або куплені "у бабусі".

Поріжте ребра, зберіть піну після закипання і варіть на повільному вогні, щоб бульйон був прозорим.

Поріжте квашені буряки тонкою соломкою. Відправте буряк в окрему каструлю, залийте водою, щоб вона покрила буряки. Відваріть до готовності, це близько 10 хвилин.

Через півгодини посоліть бульйон. Додайте туди цілу цибулину, моркву, корінь петрушки.

Промийте пшоно і залийте кип'ятком на 10 хвилин, щоб не гірчило.

Коли м'ясо приготується повністю, дістаньте його на тарілку, щоб воно охололо і можна було забрати кістки і його подрібнити.

Злийте з пшона воду, засипте крупу в бульйон, слідом за ним - буряк. Воду з буряка не спішіть виливати, нею можна буде довести бігус до бажаної кислинки.

Поріжте м'ясо кубиками, підсолюємо ще бульйон, закладіть в суп м'ясо.

Спробуйте бульйон, за потреби долийте води, де варилися буряки. Суп має бути з кислинкою. Проваріть ще хвилин зо п'ять.

За кілька хвилин до закінчення готування закладіть в бігус лавровий листочок та духмяний перець.

Пропустіть через прес два зубчики часнику, проваріть ще п'ять хвилин.

Наш бігус готовий! Дайте йому настоятися, і потім можна ласувати цим незвичним українським супчиком.

До слова, найкраще бігус смакує з картопляними пирогами! Як їх приготувати, дивіться нижче на відео:

Душенина - стародавня м'ясна українська страва

Її готують з м'яса домашньої худоби, птиці чи їх суміші, овочів, прянощів та заправляють спеціально приготовленим борошном.

Колись страву готували в горщиках, де м'ясо тушилося, або ж душилося - звідси й назва страви. Приготуйте її, це - нереально смачно!

Що потрібно з продуктів:

1 кг свинини

3 цибулини

1 головка часнику

5 столових ложок борошна

200 г сметани

сіль та перець мелений до смаку

олія для смаження

4 штучки перцю горошком

2 штуки перцю духмяного

Душенина - ідеальне м'ясо (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Як приготувати душенину

Нам знадобиться глибока посудина з товстим дном. Налийте на дно 50 мл олії. Поки вона гріється, наріжте кубиками три середні цибулини, обсмажуйте до легкої прозорості.

Візьміть м'ясо - найкраще підійде ошийок. Наріжте м'ясо добротними шматками, трохи більшими, ніж шашлик. Обсмажуйте й томіть м'ясо з цибулею.

На суху сковорідку висипте борошно і підсмажуйте на невеликому вогні помішуючи до кремового кольору. Зніміть з вогню, залийте одразу холодною водою, поступово розмішуючи до однорідної консистенції.

Посоліть і поперчіть м'ясо з цибулею, яке гарно протушкувалося. Влийте нашу підливку з борошном в м'ясо. Додайте головку часнику, долийте гарячої води або м'ясного бульйону. Додайте перець горошком та духмяний. Залиште томитися під кришкою на годину, м'ясо має загуснути.

Додайте в страву 200 мл сметани, яка додасть м'ясу легкої кислинки. Відправте в страву лавровий листок і протушкуйте ще трохи.

Наша страва готова. Смачного!

Найкраще смакувати душенину з пампухами з часником. Тримайте відеорецепт:

Зганянка - капусняк, смак якого ні з чим не порівняти

Ще одна стародавня українська страва, яка може бути як супом, так і другою стравою, якщо зробити її густішою.

Цікаво, що назва зганянка походить від способу приготування - колись все варили окремо, а потім поєднували (зганяли).

Що потрібно з продуктів:

3 літри води

500 г квашеної капусти

250 г квасолі

1 кг ребер

2 цибулини

250 г кетчупу домашнього (або 2 столові ложки томатної пасти)

1 столові ложки борошна

50 г вершкового масла

70 г олії для смаження

сіль до смаку

Український капусняк - зганянка (YouTube/КАРПАТСЬКІ ШКВАРКИ)

Як готувати зганянку

Відваріть квасолю до напівготовності.

Посмажте нарізані ребра на сковорідці. Покладіть ребра салом до низу, щоб не додавати додатковий жир. Також можна приготувати зганянку на копчених реберцях. Коли ребра стануть золотистими, підсоліть їх.

До води з квасолею покладіть реберця і варіть, поки квасоля доготується.

Обсмажте до золотистого кольору цибулю, додайте туди борошно, перемішайте, щоб не було грудочок. Додайте в засмажку кетчуп чи томатну пасту.

Коли квасоля та ребра будуть готові, додайте в бульйон квашену капусту (переріжте її трохи, щоб не була довгою). Дуже кислу капусту треба промити у воді.

Додайте в зганянку засмажку, перемішайте, просоліть, спробуйте і проваріть до готовності капусту.

Наша ароматна, навариста зганянка готова. Дайте їй трохи настоятися і смакуйте! А з процесом приготування можна ознайомитися на відео: