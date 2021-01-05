В древнем городе Турции раскопали цистерны для воды: им более 1500 лет

В Турции на территории древнего города Метрополис археологи раскопали цистерны для воды. Этот город еще называют "Город Богини-Матери". Ученые обнаружили емкости под земляным валом, длиной в 7 метров. Находки откопали в четырех монументальных, соединенных между собой сооружениях.

Как пишет Нurriyet daily news, раскопки в древнем Метрополисе проводятся уже 30 лет. Недавнюю находку сделала группа археологов, во главе которой стоит академик кафедры археологии Университета Маниса Джелал Баяр Сердар Айбек.

Местные жители установили эти цистерны для воды в Акрополе, самом высоком центре города. Они это сделали в качестве альтернативы водным ресурсам в нижнем городе, исходя из соображений обороны, особенно в Византийскую эпоху.

Цистерны были окружены каменными стенами. Это было сделано для безопасности, чтобы в случаи нападения не потерять ценные сосуды. Ученые отмечают, что четыре цистерны в мегаполисе Акрополь способны сохранить 600 тонн воды.

В древнем городе Турции обнаружили цистерны для воды (фото: hurriyetdailynews.com/)

"Мы рады открыть новую дверь в жизнь людей, которые жили в этом регионе 1500 лет назад. Четыре цистерны, недавно обнаруженные в Акрополе, доказывают знания мастеров древнего периода Метрополиса в области гидротехники. В то же время, по нашим оценкам, цистерны снабжали водой все поселения на нижних склонах Акрополя и особенно верхнюю баню. Строения, которые были примерно трехэтажными, также имеют большое значение с точки зрения того, что они являются наиболее хорошо сохранившимися памятниками Метрополиса", - рассказал руководитель раскопок.

Как мы ранее писали, группа ученых и археологов обнаружила на полуострове Урла-Чешме на западе Турции остатки 2500-летнего храма Афродиты. При этом была обследовано 1600 квадратных метров.