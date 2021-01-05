У стародавньому місті Туреччини розкопали цистерни для води: їм більше 1500 років

В Туреччині на території стародавнього міста Метрополіс археологи розкопали цистерни для води. Це місто ще називають "Місто Богині-Матері". Вчені виявили ємності під земляним валом довжиною 7 метрів. Знахідки відкопали в чотирьох монументальних, сполучених між собою спорудах.

Як пише Нurriyet daily news, розкопки в древньому Метрополісі проводяться вже 30 років. Недавню знахідку зробила група археологів, на чолі якої стоїть академік кафедри археології Університету Маніса Джелал Баяр Сердар Айбек.

Місцеві жителі встановили ці цистерни для води в Акрополі, найвищому центрі міста. Вони це зробили в якості альтернативи водних ресурсів у нижньому місті, виходячи з міркувань оборони, особливо у Візантійську епоху.

Цистерни були оточені кам'яними стінами. Це було зроблено для безпеки, щоб у випадку нападу не втратити цінні сосуди. Вчені відзначають, що чотири цистерни у мегаполісі Акрополь здатні зберегти 600 тонн води.

В стародавньому місті Туреччини виявили цистерни для води (фото: hurriyetdailynews.com/)

"Ми раді відкрити нові двері в життя людей, які жили в цьому регіоні 1500 років тому. Чотири цистерни, нещодавно виявлені в Акрополі, доводять знання майстрів давнього періоду Метрополіса в галузі гідротехніки. Водночас, за нашими оцінками, цистерни постачали водою всі поселення на нижніх схилах Акрополя і особливо верхню баню. Будови, які були приблизно триповерховими, також мають велике значення з точки зору того, що вони є найбільш добре збереженими пам'ятками Метрополіс", - розповів керівник розкопок.

Як ми раніше писали, група вчених і археологів виявила на півострові Урла-Чешме на заході Туреччини залишки 2500-річного храму Афродіти. При цьому було обстежено 1600 квадратних метрів.