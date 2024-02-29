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Артисти Львівської опери не повернулися в Україну з європейських гастролей: що відомо

Четвер 29 лютого 2024 17:11
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Артисти Львівської опери не повернулися в Україну з європейських гастролей: що відомо Артисти Львівської опери не повернулись з гастролей (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Провідні актори Львівської опери після гастролей у Фінляндії не повернулись разом із командою до України.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання ZAXID.NET.

Троє артистів Львівської опери не повернулися з гастролей у Фінляндії

Соліст балету Андрій Михаліха, солістка балету Юлія Михаліха-Рома та артист балету Богдан Ключник не повернулися разом з колективом театру в Україну з гастролей у Фінляндії.

До того ж з колегами вони попрощалися дуже дивно - це відбулося віртуально. Зараз на сторінках артистів інформації про їхнє рішення та точне місце перебування немає.

Саме тому у театрі проводиться службове розслідування, оскільки ситуація нестандартна.

"Впродовж трьох тижнів, з 8 до 22 лютого, на артистів балету чекає насичений графік виступів у Естонії та Фінляндії. Це будуть перші зустрічі із публікою обох країн, якій артисти балету презентуватимуть колоритний та запальний балет "Дон Кіхот" Л. Мінкуса у постановці Львівської національної опери", - пишуть у дописі театру в Instagram.

Зараз вистава запланована у Львові на 1 березня, проте серед її учасників немає трьох солістів - і це справжня проблема.

Імена та профілі Юлії, Андрія та Богдана тепер відсутні на офіційному сайті Львівського театру опери та балету. Пише помилка "404 Сторінка не існує або була видалена".

Артисти Львівської опери не повернулися в Україну з європейських гастролей: що відомо

Скриншот

На сторінках самих артистів балету у соцмережах немає жодної інформації про зникнення або ж про прийняття важливого рішення.

Оскільки Андрій Михаліха вважається провідним актором, він був залучений у багатьох виставах театру, а це понад 20 провідних партій. У балеті "Дон Кіхот", з яким команда поїхала до Фінляндії актор танцював партію Еспадо.

Деталі службового розслідування театр має оприлюднити, але поки невідомого нічого конкретного.

Раніше ми розповідали, що зірка серіалу "Свати" засудив війну і втік з Росії.

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