Дратують зграї голубів навколо дома? Ці 2 види насіння у годівниці назавжди їх відлякають

Голуби - не лише конкуренти, а й шкідники

Хоча голуби й виглядають мирними, у великій кількості вони приносять значну шкоду не лише іншим птахам, а й вашому саду та ділянці. Їхній пташиний послід є не лише неестетичним, а й агресивним для поверхонь - він руйнує фарбу, метал і навіть камінь. У саду голуби можуть витоптати грядки, поламати паростки або молоді рослини під час посадки.

Також вони часто зносять у гнізда сміття, залишки поліетилену чи мотузки, що може бути небезпечним для інших тварин. Відомо, що на одному місці голуби можуть скупчуватися десятками, створюючи шум і безлад. Якщо вчасно не вжити заходів, вони надовго залишаються у дворі, витісняючи дрібних співочих птахів та псують вигляд обійстя.

Яке насіння не до смаку голубам

Один із найпростіших і природних способів зменшити кількість голубів - змінити корм у годівниці. Деякі види насіння птахам просто не подобаються, тож вони самі перестають навідуватися туди, де нічого смачного для себе не знаходять.

Серед таких продуктів - сафлор і нійєр.

Сафлор має білу товсту оболонку та гіркий смак. Його не люблять голуби, зате охоче клюють інші пташки.

має білу товсту оболонку та гіркий смак. Його не люблять голуби, зате охоче клюють інші пташки. Нігєр або нуг - дрібне темне насіння, яким ласують чижі та інші дрібні види, тоді як великі птахи його ігнорують.

Цей простий вибір допоможе зменшити кількість непроханих гостей біля годівниці без шкоди для корисних і бажаних пташиних відвідувачів. До того ж, такий корм складно розкидати чи висипати, що роблять голуби у пошуках великого насіння.

Семена нуга (зображення: Вікіпедія)

Фізичний бар’єр як ефективний захист

Окрім підбору правильного корму, ще один спосіб захистити годівницю - встановити сітку або клітку. Вона створює бар’єр, який не дозволяє великим птахам дістатися їжі, але лишає вільний прохід для дрібних видів.

Найчастіше такі конструкції мають металеву решітку з отворами, крізь які пройдуть синиці, але не пролізе голуб. Це дозволяє уникнути тисняви, пошкодження сідал та розсипання корму.

Голуби здатні робити механічну шкоду годівниці: сильні дзьоби легко ламають пластикові деталі або розхитують підвіси. Якщо годівниця постраждає, дрібні птахи просто перестануть туди літати. А ось захисна сітка мінімізує ризики, продовжує життя конструкції й підтримує здоровий баланс у саду.