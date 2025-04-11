Дратують зграї голубів навколо дома? Ці 2 види насіння у годівниці назавжди їх відлякають

Міські голубі - не дуже приємні сусіди. Вони галасливі, бруднять усе навколо, а особливо люблять збиратися навколо годівниць для птахів. Як відлякати голубів від свого подвір'я?
РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на видання Express дає поради, яке годування відлякає голубів без шкоди для них.
Хоча голуби й виглядають мирними, у великій кількості вони приносять значну шкоду не лише іншим птахам, а й вашому саду та ділянці. Їхній пташиний послід є не лише неестетичним, а й агресивним для поверхонь - він руйнує фарбу, метал і навіть камінь. У саду голуби можуть витоптати грядки, поламати паростки або молоді рослини під час посадки.
Також вони часто зносять у гнізда сміття, залишки поліетилену чи мотузки, що може бути небезпечним для інших тварин. Відомо, що на одному місці голуби можуть скупчуватися десятками, створюючи шум і безлад. Якщо вчасно не вжити заходів, вони надовго залишаються у дворі, витісняючи дрібних співочих птахів та псують вигляд обійстя.
Один із найпростіших і природних способів зменшити кількість голубів - змінити корм у годівниці. Деякі види насіння птахам просто не подобаються, тож вони самі перестають навідуватися туди, де нічого смачного для себе не знаходять.
Серед таких продуктів - сафлор і нійєр.
Цей простий вибір допоможе зменшити кількість непроханих гостей біля годівниці без шкоди для корисних і бажаних пташиних відвідувачів. До того ж, такий корм складно розкидати чи висипати, що роблять голуби у пошуках великого насіння.
Окрім підбору правильного корму, ще один спосіб захистити годівницю - встановити сітку або клітку. Вона створює бар’єр, який не дозволяє великим птахам дістатися їжі, але лишає вільний прохід для дрібних видів.
Найчастіше такі конструкції мають металеву решітку з отворами, крізь які пройдуть синиці, але не пролізе голуб. Це дозволяє уникнути тисняви, пошкодження сідал та розсипання корму.
Голуби здатні робити механічну шкоду годівниці: сильні дзьоби легко ламають пластикові деталі або розхитують підвіси. Якщо годівниця постраждає, дрібні птахи просто перестануть туди літати. А ось захисна сітка мінімізує ризики, продовжує життя конструкції й підтримує здоровий баланс у саду.
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