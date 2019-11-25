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Полицейский ударил участника акции протеста в Киеве (видео)

STYLERЖизнь    25.11.2019 - 19:21
Полицейский ударил участника акции протеста в Киеве (видео)
Полицейский ударил активиста под НБУ (Коллаж РБК-Украина)

Полицейский ударил кулаком в лицо активиста под НБУ

В Киеве под зданием Национального Банка Украины в понедельник, 25 ноября, прошла акция протеста против коррупции. Как сообщает издание "СтопКор", один из полицейских, который охранял общественный порядок возле Нацбанка, ударил участника акции кулаком в лицо. Происшествие попало на видео.

Как сообщается, активист хотел попасть на прием к руководству Национального Банка, но полицейский попытался ему помешать и ударил кулаком в лицо, а после этого сбежал с места происшествия.

"Пострадал один из активистов, поддерживающий нашу акцию. Столкновение произошло при попытке попасть на прием к руководству учреждения – Смолия и Рожковой. В этот момент внезапно выехал кортеж элитных автомобилей чиновников Национального Банка. В то же время к активистам подбежали спецназовцы, которые без предупреждения начали расталкивать общественность и разбрасывать всех вокруг. Правоохранители делали это с явной жестокостью и ненавистью. Этот инцидент – лишь один из серии нападений на общественных активистов", - рассказал детали правозащитник Игорь Бондарчук.

В Киеве полицейский ударил кулаком в лицо активиста

Члены организации "СтопКор" сообщили, что собираются найти полицейского, который применил силу против активиста и предать огласке его имя. Ранее сотрудник правоохранительных органов применил силу в отношении журналистки.

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