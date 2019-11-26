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Билася і матюкалася: в Одесі спіймали "на гарячому" майора поліції (відео)

STYLERПодії    26.11.2019 - 08:09
Билася і матюкалася: в Одесі спіймали "на гарячому" майора поліції (відео)
В Одесі співробітниця поліції лаялася матом і билася (колаж: РБК-Україна)

Співробітниця поліції відзначилася неадекватною поведінкою в Одесі

Співробітниця поліції в Одесі відзначилася неадекватною поведінкою. Жінка з незрозумілих причин почала чіплятися до групи молодих людей, лаючись матом, розмахуючи руками і погрожуючи посвідченням.

В Національній поліції повідомили, що відео з інцидентом було виявлено після моніторингу інтернету. При цьому на відео присутні дві жінки, одна з яких також проявляє агресію, але веде себе більш адекватно.

Зазначимо, що під час інциденту, жінка була одягнена "в цивільне". Але при цьому намагалася робити відеозйомку, фіксуючи номерні знаки автомобіля, у якого стояли чоловіки.

За словами начальника ГУНП Одеської області Олега Беха, в правоохоронних органах вже почали службове розслідування за негідну поведінку співробітниці. При цьому на час розслідування інспектора відсторонять від виконання обов'язків.

"За результатами проведення розслідування до неї будуть прийняті жорсткі заходи дисциплінарного впливу", - говорить Бех.

На відео жінка в цивільному зі словами "на, бля**, хоч, обосса**ся", демонструє посвідчення, видане на майора поліції, старшого інспектора Катерину Білоус. Після чого вона підійшла і вдарила чоловіка в обличчя.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика.

В Одесі співробітниця поліції билася і лаялася матом (відео: YouTube/Громадський Прибій)

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