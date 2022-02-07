Драконы и не только: в Днепре отпраздновали Китайский Новый год

"Этот праздник очень яркий, наполненный традициями. Мы подготовили фуд-корт с аутентичной китайской едой, были театрализованные представления, инвенты, также были мастер-классы по каллиграфии, китайскому языку, культуре. Мы пытались максимально погрузить наших гостей в атмосферу Чайна-тауна", - рассказал соорганизатор праздника Денис Жаткин.

"Изюминкой" праздника стал танец Золотого дракона, который символизирует победу добра над злом, рассказала пиар-менеджер и соорганизатор мероприятия Влада Миколюк:

"Лучший комплимент, который я за сегодня услышала, это когда житель Монреаля, который живет возле реального Чайна-тауна, сказал что наш в Днепре гораздо праздничнее и красивее. Мы дали задание нашим местным театрам изучить традиционный китайский театр Цзацзюй и мифологию изгнания злого Няня и воспроизвели это на улице Баррикадной в Днепре".

Как отметил начальник управления культуры департамента гуманитарной политики городского совета Днепра Евгений Хорошилов, встреча Китайского Нового года в Днепре подчеркивает мультикультурность и многонациональность нашего города.

"В Днепре нет конфликтов по поводу разных культур, религий. Днепр с большим отрывом лидирует в конкурсе Украинского культурного фонда на соискание титула "Культурная столица", поэтому в Днепре возможны и будут проходить разнообразные культурные ивенты, которые будут привлекать туристов из других городов и стран", - сказал Хорошилов.

Чтобы встретить Китайский Новый год на Баррикадной, собрался почти весь город. Такое большое количество людей стало сюрпризом для организаторов.