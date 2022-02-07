Дракони і не тільки: у Дніпрі відсвяткували Китайський Новий рік

"Це свято дуже яскраве, наповнене традиціями. Ми підготували фуд-корт з автентичною китайською їжею, були театралізовані вистави, інвенти, також були майстер-класи з каліграфії, китайської мови, культури. Ми намагалися максимально занурити наших гостей в атмосферу Чайна-тауна", - розповів співорганізатор свята Денис Жаткін.

"Родзинкою" свята став танець Золотого дракона, який символізує перемогу добра над злом, розповіла піар-менеджер та співорганізатор заходу Влада Миколюк:

"Кращий комплімент, який я за сьогодні почула, це коли житель Монреаля, який живе біля реального Чайна-тауну, сказав що наш у Дніпрі набагато святковіший і красивіший. Ми дали завдання нашим місцевим театрам вивчити традиційний китайський театр Цзацзюй та міфологію вигнання злого Ня відтворили це на вулиці Барикадній у Дніпрі”.

Як зазначив керівник управління культури департаменту гуманітарної політики міської ради Дніпра Євген Хорошилов, зустріч Китайського Нового року у Дніпрі наголошує на мультикультурності та багатонаціональності нашого міста.

"У Дніпрі немає конфліктів щодо різних культур, релігій. Дніпро з великим відривом лідирує у конкурсі Українського культурного фонду на здобуття титулу "Культурна столиця", тому в Дніпрі можливі і проходитимуть різноманітні культурні івенти, які залучатимуть туристів з інших міст та країн", - сказав Хорошилов.

Щоб зустріти Китайський Новий рік на Барикадній, зібралося майже все місто. Така велика кількість людей стала сюрпризом для організаторів.