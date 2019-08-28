Драка под Аркой Дружбы Народа в Киеве: конфликт получил неожиданный окрас

В Киеве, под Аркой Дружбы Народов произошел конфликт между активистами и участниками спортивного мероприятия. Как рассказали очевидцы, на активистов, которые гуляли с плакатом "Смерть России", напал мужчина спортивной наружности.

Однако, выяснилось, что присутствующие не поняли сути конфликта и на самом деле на спортивном мероприятии произошла провокация. Детали инцидента рассказала сестра спортсмена, который вступил в конфликт с активистами.

"Меня зовут Лиза, моего брата - Антон. Он спортсмен, призер чемпионата Украины по таиландскому боксу. В данный период времени он является тренером тайского бокса. В День Независимости Украины, министерством молодежи и спорта официально была арендована территория на Арке Дружбы Народов под спортивные мероприятия. Участие принимали спортсмены разных направлений, в том числе был мой брат", - объяснила женщина.

В Киеве произошла потасовка на спортивном мероприятии (скрин видео: YouTube)

Она добавила, что во время мероприятия появились неизвестные и организовали сбор средств для одного из узников Кремля.

"Во время мероприятий, подошли неизвестные "ярые патриоты Украины", которые в неуместном порядке развернули баннер с лозунгом: "Смерть России" и объявили акцию о сборе средств для одного из нынешних политзаключенных РФ. В естественном порядке, участники и спортсмены мероприятия подошли с просьбой убрать плакаты, поскольку они были неуместны во время праздника, и там находились дети. На что активисты стали возражать и еще больше подливать масло в огонь со словами: "Смерть России", "ганьба" и т. д.", - добавила Лиза.

Организаторы спортивного мероприятия попытались успокоить молодых людей с плакатами, но ситуация только накалилась.

"Президент федерации самбо подошел и начал объяснять забастовщикам, что никакой России здесь нет, здесь проходят детские мероприятия и их баннеры неуместны. Активисты напрямую отказывались убирать плакаты, вследствие чего спортсмены и тренера подошли на подмогу и начали против воли активистов убирать баннер, при этом не задевая их самих. Во время перепалки президента самбо и протестующих первый сказал фразу: "Я побеждаю Россию на соревнованиях", на что из ниоткуда появившиеся ветераны начали яростно отвечать, что они сидели в окопах и побеждали Россию там", - рассказала женщина и добавила, что ее брат, который помогал убирать плакат, не применял физическую силу.

"Антон начал убирать плакат насильно, но даже на видео показано, что преднамеренно он никого не трогал, не бил, и уж тем более не ломал руки. Во время конфликта, в качестве аргумента он ответил: "Я сам из Донецка, что ты мне тут рассказываешь", - добавила Лиза.

Она объяснила, что Антон вместе с семьей в мае 2014 года вынужден был покинуть Донецк из-за войны с Россией. В 2014 году, под дулом автоматов боевиков "ДНР" семья спортсмена выходила на митинги против референдума и разделения Украины. Но после проведения "референдума" они вынуждены были бежать, сделав свой выбор в пользу Украины.

Лиза рассказала, что видео, которое появилось в социальных сетях было смонтировано, а семье Антона теперь поступают угрозы.

"Видео, которое вы увидели, смонтировала некая Близнюк Татьяна Николаевна. Эта женщина ранее являлась помощником-консультантом одного из нардепов. Она смонтировала его таким образом, что в последствии моего брата и всю нашу семью окунули лицом в грязь и повесили клеймо "поклонники русского мира"! Сейчас, публикации в Facebook на многих страницах набирают обороты. Брату приходят в соцсетях сообщения с угрозами и фразами: "Мы тебя зарежем, найдем, убьем и т. д.", - рассказала сестра спортсмена.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области активисты поймали любителя "русского мира"(видео).

А также рассказывали о том, что над Донецком вывесили флаг России (фото).