Бійка під Аркою Дружби Народу: конфлікт отримав несподіване забарвлення

У Києві під Аркою Дружби Народів сталася конфлікт між активістами та учасниками спортивного заходу. Як розповіли очевидці, на активістів, які гуляли з плакатом "Смерть Росії", напав чоловік спортивної зовнішності.

Однак, з'ясувалося, що присутні не зрозуміли суті конфлікту і насправді на спортивному заході відбулася провокація. Деталі інциденту розповіла сестра спортсмена, який вступив в конфлікт з активістами.

"Мене звуть Ліза, мого брата - Антон. Він спортсмен, призер чемпіонату України з таїландського боксу. В даний період часу він є тренером тайського боксу. У День Незалежності України, міністерством молоді і спорту офіційно була орендована територія на Арці Дружби Народів під спортивні заходи. Участь брали спортсмени різних напрямків, в тому числі був мій брат", - пояснила жінка.

В Києві відбулася бійка на спортивному заході (скрін відео: YouTube)

Вона додала, що під час заходу з'явилися невідомі і організували збір коштів для одного з в'язнів Кремля.

"Під час заходів, підійшли невідомі "затяті патріоти України", які в недоречному порядку розгорнули банер з гаслом: "Смерть Росії" і оголосили акцію про збір коштів для одного з нинішніх політв'язнів РФ. Зрозуміло, учасники та спортсмени заходу підійшли з проханням прибрати плакати, оскільки вони були недоречні під час свята, і там перебували діти. На що активісти стали заперечувати і ще більше підливати масло у вогонь зі словами: "Смерть Росії", "ганьба" і т. д.", - додала Ліза.

Організатори спортивного заходу спробували заспокоїти молодих людей з плакатами, але ситуація тільки загострилася.

"Президент федерації самбо підійшов і почав пояснювати страйкарям, що ніякої Росії тут немає, тут проходять дитячі заходи та їх банери недоречні. Активісти напряму відмовлялися забирати плакати, внаслідок чого спортсмени і тренери підійшли на підмогу і почали проти волі активістів прибирати банер, при цьому не зачіпаючи їх самих. Під час перепалки президента самбо і протестуючих перший сказав фразу: "Я перемагаю Росію на змаганнях", на що з нізвідки з'явилися ветерани почали люто відповідати, що вони сиділи в окопах і перемагали Росію там", - розповіла жінка і додала, що її брат, який допомагав прибирати плакат, не застосовував фізичну силу.

"Антон почав прибирати плакат насильно, але навіть на відео показано, що навмисно він нікого не чіпав, не бив, і вже тим більше не ламав руки. Під час конфлікту, як аргумент він відповів: "Я сам з Донецька, що ти мені тут розказуєш", - додала Ліза.

Вона пояснила, що Антон разом з родиною в травні 2014 року змушений був покинути Донецьк через війну з Росією. В 2014 році, під дулом автоматів бойовиків "ДНР" родина спортсмена виходила на мітинги проти референдуму і поділу України. Але після проведення "референдуму" вони змушені були тікати, зробивши свій вибір на користь України.

Ліза розповіла, що відео, яке з'явилося в соціальних мережах було змонтовано, а родині Антона тепер надходять погрози.

"Відео, яке ви побачили, змонтувала якась Близнюк Тетяна Миколаївна. Ця жінка раніше була помічником-консультантом одного з нардепів. Вона змонтувала його таким чином, що надалі мого брата і всю нашу сім'ю занурили обличчям в бруд і повісили клеймо "шанувальники російського світу"! Зараз, публікації в Facebook на багатьох сторінках набирають обертів. Братові приходять в соцмережах повідомлення з погрозами і фразами: "Ми тебе заріжемо, знайдемо, вб'ємо і т. д.", - розповіла сестра спортсмена.

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