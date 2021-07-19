Может ли ДПТ стать разновидностью государственно-частного партнерства?

Партнерство между государством и бизнесом — это понятная и работающая везде в мире система, которая позволяет достичь баланса между интересами общества и капитала. При этом социальная ответственность бизнеса — это не просто история про "зеленые офисы", баки для переработки или раздачу открыток с корпоративной символикой. Это, прежде всего, решение проблем местной общины в той сфере, где бизнес компетентен.

И у детальных планов развития территорий (ДПТ) все шансы стать одним из подвидов государственно-частного партнерства. Почему — подробнее в нашем материале.

Дороги, больницы и гостиницы: мировая практика

Примеров удачного партнерства сфере корпоративной социальной ответственности в мире масса. Один из самых известных — это датская корпорация Carlsberg и Копенгаген. Более 10 лет назад компания перевела производство пива за город и передала заводские площади в паре километров от исторического центра под новый район Carlsberg Byen.

Разумеется, туристов привлекают музей пива и отель в здании первой пивоварни, однако с выставочными площадками, парками и магазинами прекрасно соседствуют и жилые дома – под жилую застройку отведено около половины из 60 гектаров нового района.

Другой популярный вариант длительного взаимодействия бизнеса и общины – это государственно-частное партнерство (ГЧП).

Компании передают новые объекты государству и зарабатывают на построенном рядом либо отбивают свои затраты за счет концессии.

В Китае, например, именно так появились линии метро в Пекине и Циндао, железнодорожные магистрали Гуанчжоу-Шаосин-Тайчжоу, Китай-Лаос, шоссе и электростанции. Общие инвестиции в такие проекты за последние 30 лет превысили $244 млрд. А в Великобритании по ГЧП за два десятка лет реализовали более 130 таких проектов на 12 млрд фунтов в сфере здравоохранения. Например, больница на 950 коек в графстве Норфолк, построенная за три года, сегодня обслуживает до 700 тысяч пациентов в год.

Ярким примером партнерства государства и бизнеса также можно считать историю создания аквариума в Стамбуле. Построенный в 2010 году на берегу Мраморного моря, "Аквариум Istanbul" в проекте "Аква Флория" сегодня входит в сотню достопримечательностей турецкой столицы. Это один из крупнейших в мире тематических аквариумов, где на 23 тыс. кв. м разместились 15 тыс. морских обитателей.

Компания-девелопер передала готовый объект властям города, а взамен получила разрешение построить рядом торговый центр на более чем 50 тыс. кв. м, и отель. В инвестиционный проект вошло также обустройство более чем километровой набережной Мраморного моря с велодорожками и концертной площадкой.

Реалии Украины

К сожалению, у нас в стране за десять лет действия закона о государственно-частном партнерстве до стадии реализации дошло всего 50 проектов, и то в регионах. В основном это небольшие объекты – типа перевода муниципальной котельной в Малине с газа на биотопливо или сбор отходов на переработку во Львовской области. Крупные проекты, например, концессия двух портов "Херсон" и "Ольвия" от Мининфраструктуры, все еще на старте.

У Киева есть шанс поставить такое партнерство "на поток". Городские власти получили эффективный рычаг влияния на частный капитал и возможность его задействовать на благо города. На рассмотрении в Киевсовете сегодня находятся детальные планы территорий (ДПТ) разных районов города.

В проекте ДПТ не просто устанавливаются рамки для застройщиков — их разработчики предполагают участие девелоперов в развитии городской инфраструктуры и благоустройстве. При этом сам ДПТ обязательно проходит общественные слушания в территориальной громаде, экспертную оценку и так далее.

Например, 6 июля градостроительная комиссия Киевсовета одобрила ДПТ для Оболонского района, в границах улиц Северной, Приречной, и Маршала Малиновского, а также проспектов Оболонского и Героев Сталинграда. В нем предусмотрены и перехватывающие многоуровневые паркинги, и новые детские садики, и реконструкция школ, и новые скверы, и набережная.

К слову, строители стамбульского "Аквариума" тоже в деле — наряду с "Интерспорт" они являются одним из инвесторов по проекту оболонского спортивного комплекса "Аквариум". Предполагается строительство нового спорткомплекса большей площади — 6000 кв. м, также с бассейном, теннисными кортами и другими спортивными помещениями, а также три жилых дома. Прокладку новых инженерных коммуникаций к магистральным сетям застройщик берет на себя.

За возможность построить три многоэтажки инвесторы предлагают инвестировать в инфраструктуру района 60 млн грн. В том числе и в благоустройство озера Белое. Озеро планируется обновить, построить фонтаны, которые улучшат аэрацию озера, запустить рыбу, соорудить новый пляж, зеленый театр, поставить сцену и сделать круглосуточное освещение.

Реализовать проект ООО "Интерспорт" намерена по договору с КП "Плесо" и в согласовании с департаментом экономики и инвестиций КМДА.

Компания также предлагает провести реконструкцию двух объектов по соседству — детского сада №660 (ул. Героев Сталинграда, 49а) и школы-гимназия "Потенциал" (ул. Героев Сталинграда, 47). По итогам переговоров с райадминистрацией инвестор запланировал полностью заменить санузлы, капитально отремонтировать столовую, привести в порядок детские площадки в садике и провести ремонт актового зала и столовой, восстановить стадион в гимназии.

"Мы понимаем, что живем в городской среде, и своим проектом хотим улучшить качество жизни для прилегающих территорий района. Это наши соседи, нам здесь жить, – подчеркнул Сергей Овчинников, представитель ООО "Интерспорт". — В Украине бизнес и государство пока не пришли к такому уровню взаимодействия. Однако в международной практике есть понятие инвестиционной декларации. И это наша декларация: мы подписали гарантийное письмо и выполним свои слова".

Напомним, когда в начале 2021 года отменили обязательный паевой взнос от застройщиков в местные бюджеты, проблемы инфраструктуры полностью легли на плечи территориальных громад. В то же время, ДПТ и инвестиционные соглашения с девелоперами могут стать для строительного рынка Киева полноценным и, главное, цивилизованным решением.