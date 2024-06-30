Не дозволяйте своїм рукам старіти. Ось як зберегти шкіру на них молодою

Як зберегти руки молодими

Догляд щодня

Дерматолог Аббас Канані розповів, що руки можуть стати сухими та шорсткими, оскільки природне вироблення жиру зменшується з віком.

Він рекомендує підтримувати шкіру зволоженою, вживаючи багато води та використовуючи косметичні засоби з корисними інгредієнтами.

"Нанесення рясного зволожуючого крему для рук зі зволожуючими інгредієнтами, такими як масло ши та гіалуронова кислота, допоможе зберегти ваші руки пухкими та надасть їм молодшого вигляду", - сказав він.

Ви повинні зосередитися на цьому, особливо після миття рук і перед сном.

За словами експерта, руки легко піддаються шкідливому ультрафіолетовому випромінюванню, яке спричиняє старіння шкіри. Він рекомендує застосовувати сонцезахисний крем із мінімум SPF 30 щодня, щоб захистити їх.

"Ви повинні наносити його на руки цілий рік, навіть взимку", - зазначив він.

Фармацевт сказав, що також важливо мити посуд в гумових перчаткам, щоб хімічні засоби не впливали на шкіру.

Ви також повинні використовувати м’яке, ніжне, натуральне мило для рук, коли це можливо.

Спеціальні процедури

Також можливо омолодити руки за допомогою спеціальних процедур і способу життя.

"Хімічні пілінги та мікродермабразія відлущують шкіру та видаляють мертві клітини шкіри, стимулюючи ріст нових клітин", - зазначив дерматолог.

Збалансоване харчування наситить вашу шкіру поживними речовинами та мінералами для підтримки її здоров’я. Якщо ви курите, подумайте про те, щоб кинути, оскільки нікотин зменшує приплив крові до шкіри, позбавляючи її необхідних поживних речовин і кисню, створюючи тьмяний і попелястий вигляд.