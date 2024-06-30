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Не разрешайте своим рукам стареть. Вот как сохранить кожу на них молодой

Фото: Как омолодить кожу рук (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

С годами ваши руки тоже могут выдавать возраст, но есть способы сохранить кожу на них молодой и упругой.

Как это сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой The Sun.

Как сохранить руки молодыми

Уход ежедневно

Дерматолог Аббас Канани рассказал, что руки могут стать сухими и шероховатыми, поскольку естественная выработка жира уменьшается с возрастом.

Он рекомендует поддерживать увлажненную кожу, употребляя много воды и используя косметические средства с полезными ингредиентами.

"Нанесение обильного увлажняющего крема для рук с увлажняющими ингредиентами, такими как масло ши и гиалуроновая кислота, поможет сохранить ваши руки рыхлыми и придаст им более молодой вид", - сказал он.

Вы должны сосредоточиться на этом, особенно после мытья рук и перед сном.

По словам эксперта, руки легко подвергаются вредному ультрафиолетовому излучению, которое приводит к старению кожи. Он рекомендует применять солнцезащитный крем с минимум SPF 30 в день, чтобы защитить их.

"Вы должны наносить его на руки круглый год, даже зимой", – отметил он.

Фармацевт сказал, что также важно мыть посуду в резиновых перчатках, чтобы химические средства не влияли на кожу.

Вы также должны использовать мягкое, нежное, натуральное мыло для рук, когда это возможно.

Специальные процедуры

Также можно омолодить руки с помощью специальных процедур и образа жизни.

"Химические пилинги и микродермабразия отшелушивают кожу и удаляют мертвые клетки кожи, стимулируя рост новых клеток", - отметил дерматолог.

Сбалансированное питание насытит вашу кожу питательными веществами и минералами для поддержания здоровья. Если вы курите, подумайте о том, чтобы бросить, поскольку никотин уменьшает приток крови к коже, лишая ее необходимых питательных веществ и кислорода, создавая тусклый и пепельный вид.

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