"Дозволяє ще більше зблизитись з дитиною": лікар назвала корисний прилад для вагітних

Фетальний доплер вважається необхідним приладом для вагітних. Він дозволяє слухати серцебиття дитини не відвідуючи лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що відомо про прилад

Фетальний доплер у кабінеті лікаря чи придбаний для домашнього використання - це ручний ультразвуковий пристрій, який використовує звукові хвилі для прослуховування серцебиття плода.

"Уявіть, що ви можете слухати серцебиття дитини будь-коли під час вагітності, не відвідуючи лікаря - для тривожних матусь це може бути дуже потрібно", - йдеться у повідомленні.

Пристрій посилає звукові хвилі через шкіру та тканини в пошуках будь-якого руху. Коли виявляється рух, хвилі відскакують, створюючи ритм, який фетальний доплер записує та відтворює.

Ультразвуковий доплерівський апарат, який використовується в кабінеті лікаря, зазвичай використовує звукові хвилі вищої частоти, що робить його більш точним і надійним.

Фетальний доплер для вагітних (фото: Freepik)

Безпека для вагітних

Лікар розповіла, що на цей час немає остаточних доказів того, що прилад може бути небезпечно для дитини.

З 2014 року Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) рекомендує не використовувати фетальну доплерографію вдома через відсутність сертифікації і контролю.

За даними FDA, потрібно використовувати доплер лише тоді, коли його використовує лікар, і в цьому випадку це необхідно з медичного погляду.

Що варто врахувати

Людина може поставити датчик неправильно та помилково прийняти своє серцебиття за серцебиття дитини або взагалі нічого не почути.

Частота серцебиття плоду у нормі залежить від терміну вагітності і може бути в інтервалі від 190-120 уд/хв.

Потрібно обов’язково використовувати УЗД-гель (є у комплекті з доплером). Педіатр додала, що на крайній випадок підійде гель алое-вера.

"Раджу попередньо поставити датчик собі на ділянку серця і прослухати, як має звучати ваше серцебиття, щоб не плутати. За мій досвід користування-частоту серцевих скорочень рахував неточно майже щоразу", - написала експерт.

Користь у доплері полягає десь з 12 тижнів вагітності і до відчуття перших рухів плоду.

"Це цікавий, але не точний девайс, який дає змогу ще більше зблизитися з малюком, знизити тривожність. Чудовий подарунок для вагітної, але це скоріше прикольний гаджет погратися, ніж точний медичний пристрій для діагностики", - зазначила Власенко.