"Позволяет еще больше сблизиться с ребенком": врач назвала полезный прибор для беременных

Фетальный доплер считается необходимым прибором для беременных. Он позволяет слушать сердцебиение ребенка не посещая врача.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Дарии Власенко.

Что известно о приборе

Фетальный доплер в кабинете врача или приобретенный для домашнего использования - это ручное ультразвуковое устройство, использующее звуковые волны для прослушивания сердцебиения плода.

"Представьте, что вы можете слушать сердцебиение ребенка когда-либо во время беременности, не посещая врача - для тревожных мам это может быть очень нужно", - говорится в сообщении.

Устройство посылает звуковые волны через кожу и ткани в поисках любого движения.

Ультразвуковой доплеровский аппарат, используемый в кабинете врача, обычно использует звуковые волны более высокой частоты, что делает его более точным и надежным.

Фетальный доплер для беременных (фото: Freepik)

Безопасность для беременных

Врач рассказала, что в настоящее время нет окончательных доказательств того, что прибор может быть опасным для ребенка.

С 2014 года Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов (FDA) рекомендует не использовать фетальную доплерографию дома из-за отсутствия сертификации и контроля.

По данным FDA, нужно использовать доплер только тогда, когда его использует врач, и в этом случае это необходимо с медицинской точки зрения.

Что следует учесть

Человек может поставить датчик неправильно и ошибочно принять свое сердцебиение за сердцебиение ребенка или вообще ничего не услышать.

Частота сердцебиения плода в норме зависит от срока беременности и может быть в интервале от 190-120 уд/мин.

Нужно обязательно использовать УЗИ-гель (есть в комплекте с доплером). Педиатр добавила, что на крайний случай подойдет гель алоэ-вера.

"Советую предварительно поставить датчик себе на участок сердца и прослушать, как должно звучать ваше сердцебиение, чтобы не путать. За мой опыт пользования-частоту сердечных сокращений считал неточно почти каждый раз", - написала эксперт.

Польза в доплере состоит где-то из 12 недель беременности и до ощущения первых движений плода.

"Это интересный, но не точный девайс, позволяющий еще больше сблизиться с малышом, снизить тревожность. Великолепный подарок для беременной, но это скорее прикольный гаджет поиграть, чем точное медицинское устройство для диагностики", - отметила Власенко.