ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Укргидрометцентр дал прогноз на май

Новости » Общество    02.05.2019 - 13:14
Укргидрометцентр дал прогноз на май
Фото: Киев, Подол (РБК-Украина)

Температура будет немного выше климатической нормы

В мае ожидается средняя месячная температура 15-18 градусов тепла, в горных районах 11-13 градусов тепла, что на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-89 мм, в Карпатах до 134 мм, что в пределах средних многолетних значений.

"Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит на Закарпатье и в южной половине страны в первой половине, на остальной территории - во второй половине месяца", - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра средняя месячная температура в мае днем составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла. Заморозки вероятны как на поверхности почвы, так и в воздухе.

Абсолютный минимум температуры составляет 0-6 градусов мороза, местами на Сумщине, в горных районах до 7-10 градусов мороза, на побережье морей местами 0-3 градусов тепла. Абсолютный максимум 31-37 градусов тепла, на юге Одесской области, Луганской области и в Крыму до 38-39 градусов тепла, в Карпатах и горах Крыма 22-30 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 22-60 мм, в западных, Винницкой области и в горах Крыма преимущественно 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье-85-148 мм..

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 10,6 градусов тепла, что на 1,9 градусов выше климатической нормы.

Как сообщало РБК-Украина, метеорологическая весна в этом году пришла в Киев 4 марта - на неделю раньше климатической нормы.

Климатологи рассказали об особенностях апреля в Киеве В Украине ожидается небольшое потепление и дожди
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины ПогодапрогнозУкргидометцентр
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь