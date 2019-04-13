Дожди и заморозки: синоптики сообщили о внезапном ухудшении погоды

Погода в Украине в воскресенье, 14 апреля, внезапно ухудшится практически во всех областях страны. Ожидается резкое понижение температуры, местами до "минуса" и дожди. Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Погода на востоке Украине будет пасмурной и дождливой. Ночью в регионе ожидается от +4 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +11 +16 градусов. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидаются небольшие кратковременные дожди, в Днепре – сильный дождь, в Полтаве – сухо.

В южных областях похолодает и будет идти дождь ночью и в течении дня. Ночная температура составит +6 +8 градусов, днем ожидается +14 +17 градусов, в Одессе опустится до +11 +13 градусов.

В Крыму пасмурно, дождь. Ночью +6 +8 градусов, днем +14 +16 градусов.

На севере страны дожди не прогнозируются, но будет прохладно. Ночью от +3 до +5 градусов. Днем воздух прогреется всего до +8 +10 градусов.

В западных областях будет сухо, немного покапает только в Винницкой области. Ночью температура опустится до -1 градуса во всех областях. Днем воздух прогреется до +9 +11 градусов, в Ужгороде до +13 +15 градусов.

В центральной части страны ожидаются небольшие локальные дожди. Ночная температура опустится до +4 +5 градусов. Днем от +11 до +14 градусов.

В столице 14 апреля будет облачно с прояснениями, без осадков, но холодно. Ночью +2 +4 градуса, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

Погода в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали неоднозначный прогноз погоды на Пасху и майские праздники в Украине.

А также рассказывали о том, что Наталка Диденко рассказала украинцам о том, когда в страну придет потепление.