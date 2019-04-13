Дощі і заморозки: синоптики повідомили про раптове погіршення погоди

Погода в Україні у неділю, 14 квітня, раптово погіршиться практично у всіх областях країни. Очікується різке зниження температури, місцями до "мінуса" і дощі. Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру.

Погода на сході Україні буде похмурою і дощовою. Вночі в регіоні очікується від +4 до +7 градусів, удень повітря прогріється до +11 +16 градусів. У Луганській, Донецькій і Харківській областях очікуються невеликі короткочасні дощі, у Дніпрі – сильний дощ, в Полтаві – сухо.

У південних областях похолоднішає і буде йти дощ вночі і на протязі дня. Нічна температура становитиме +6 +8 градусів, вдень очікується +14 +17 градусів, в Одесі опуститься до +11 +13 градусів.

У Криму хмарно, дощ. Вночі +6 +8 градусів, удень +14 +16 градусів.

На півночі країни не прогнозуються дощі, але буде прохолодно. Вночі від +3 до +5 градусів. Вдень повітря прогріється до +8 +10 градусів.

У західних областях буде сухо, трохи покапає тільки у Вінницькій області. Вночі температура опуститься до -1 градуса у всіх областях. Вдень повітря прогріється до +9 +11 градусів, в Ужгороді до +13 +15 градусів.

В центральній частині країни очікуються невеликі локальні дощі. Нічна температура опуститься до +4 +5 градусів. Вдень від +11 до +14 градусів.

У столиці 14 квітня буде хмарно з проясненнями, без опадів, але холодно. Вночі +2 +4 градуси, вдень повітря прогріється до +7 +9 градусів.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали неоднозначний прогноз погоди на Великдень та травневі свята в Україні.

А також розповідали про те, що Наталка Діденко розповіла українцям про те, коли в країну прийде потепління.