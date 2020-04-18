Дожди и заморозки: синоптики обновили прогноз на Пасху в Украине

Погода в Украине на Пасху 19 апреля ожидается не очень комфортная - в ряде регионов пройдут дожди, а также намечаются ночные заморозки. Температура воздуха в дневное время удержится приблизительно в нынешних пределах.

Согласно новому прогнозу синоптика Наталки Диденко, в воскресенье ветер будет преимущественно слабым, максимум до умеренного, хотя ранее украинцев предупреждали о сильных и даже штормовых порывах.

Направление ветра остается северо-западным и западным.

Дожди в Пасхальное воскресенье ожидаются в северных регионах, а также в Одесской области и в Приазовье. На остальной территории страны - без существенных осадков.

Синоптик уточнила, что до ливней завтра дело не дойдет.

Температура воздуха пасхальной ночи в Украине в среднем прогнозируется от +1 до +6 градусов, но местами будут заморозки до -3 градусов (кроме Юга).

Днем 19 апреля столбики термометров будут колебаться между +12 и +16 градусами, а на Севере - немного свежее: от +9 до +13 градусов.

В Киеве на Пасху температура вохдуха ночью составит около +3 градусов, но вероятны и заморозки до -2 градусов. Днем градусники покажут +10... +12 градусов.

В столице 19 апреля возможен небольшой дождь.

Погода в Украине на Пасху 19 апреля - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики спрогнозировали на Пасху погоду с сюрпризами.