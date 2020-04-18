Морозы не отступают: синоптики рассказали, где будет холодно

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшее время не порадует сильным теплом

Погода в Украине в ближайшие сутки будет сухая, ветер в большинстве областей утихнет. По прогнозу синоптиков, в нескольких областях ожидаются заморозки в ночные часы.

На востоке страны без осадков, переменная облачность. Ночью в регионе от +3 до +5 градусов, днем воздух прогреется до +11 +13 градусов, метами до +15 градусов.

В южных областях сухо, облачно, но осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха в регионе составит от +5 до +9 градусов. Днем столбики термометров покажут от +15 до +17 градусов, местами до +18 градусов. В Крыму без осадков, ночью +4 +6 градусов, днем +15 +17 градусов.

На севере существенных осадков синоптики не прогнозируют, но ночная температура опустится до -1 -3 градусов. Днем потеплеет всего до +10 +12 градусов.

В западных областях ночная температура воздуха упадет до -1 -3 градусов, в Прикарпатье и Закарпатье ожидается +3 +5 градусов. Днем будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха повысится до +11 +14 градусов, в Ужгороде до +17 градусов.

В центральной части страны сухо, но облачно. Осадки не прогнозируются. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +5 градусов, днем прогреется до +11 +14 градусов.

В Киеве в субботу, 18 апреля, будет сухо, переменная облачность, без осадков. Ночная температура упадет до 0 -2 градусов, днем столбики термометров покажут +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине на 18 апреля

Напомним, ранее мы сообщали о том, что синоптики рассказали о сюрпризах погоды на Пасху.