Дощі та заморозки: синоптики оновили прогноз на Великдень в Україні

Погода в Україні на Великдень 19 квітня очікується не дуже комфортна - у ряді регіонів пройдуть дощі, а також намічаються нічні заморозки. Температура повітря в денний час утримається приблизно в нинішніх межах.

Згідно з новим прогнозом синоптика Наталки Діденко, в неділю вітер буде переважно слабким, максимум до помірного, хоча раніше українців попереджали про сильні та навіть штормові пориви.

Напрямок вітру залишається північно-західним і західним.

Дощі у Великодню неділю очікуються в північних регіонах, а також в Одеській області та в Приазов'ї. На решті території країни - без істотних опадів.

Синоптик уточнила, що до зливи завтра справа не дійде.

Температура повітря великодньої ночі в Україні в середньому прогнозується від +1 до +6 градусів, але місцями будуть заморозки до -3 градусів (крім Півдня).

Вдень 19 квітня стовпчики термометрів коливатимуться між +12 та +16 градусів, а на Півночі - трохи свіжіше: від +9 до +13 градусів.

У Києві на Великдень температура повітря вночі становитиме +3 градусів, але можливі і заморозки до -2 градусів. Вдень термометри покажуть +10... +12 градусів.

У столиці 19 квітня можливий невеликий дощ.

Погода в Україні на Великдень 19 квітня - метеокарта (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики спрогнозували на Великдень погоду із сюрпризами.