Погода испортит выходные? Синоптики назвали области, которые подморозит и зальет дождями

Погода в Украине в ближайшие дни порадует сухой и умеренно теплой погодой. В пятницу несколько областей накроет дождями, но на выходных синоптики прогнозируют хорошую погоду во всех регионах.

Какая погода ждет украинцев в первые дни октября, рассказали в Украинском гидрометцентре и синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook .

Погода в Украине 1 октября

Как сообщила Наталка Диденко, в пятницу антициклон Lioba объединится с антициклоном Merle. Благодаря этому первые дни октября в Украине будут сухие, солнечные, с туманами и ночными холодами.

"Ночью в большинстве областей местами ожидаются заморозки, от которых будет спасать разве что плотная облачность, которая более вероятна в западных областях и в прибрежных зонах морей. В течение дня в Украине 1 октября ожидается +10 +17 градусов. Ветер завтра ожидается восточный и юго-восточный, 3-8 м/с. В Крыму и Приазовье возможны штормовые порывы до 15-18 м/с", - предупредила синоптик.

Карта погоды

В Киеве, по прогнозу Диденко, осадки 1 октября маловероятны, но будет прохладно. Ночью от +2 до +4 градусов, днем ожидается +11...+14 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, сильными дождями в пятницу накроет Волынь, Львовскую область и Закарпатье. А вот заморозки стоит ожидать жителям восточных областей и северо-востока, ночью от -1 до -3 градусов.

Карта погоды в Украине на пятницу, 1 октября

Погода на выходные в Украине

В субботу на всей территории Украины будет сухо, ожидается небольшая облачность. На западе температура воздуха поднимется до +15 +17 градусов, в остальных областях ожидается днем от +12 до +15 градусов. Ночью прогнозируется от +3 до +6 градусов. На востоке и в южной части возможен сильный штормовой ветер.

Карта погоды в Украине на субботу, 2 октября

В воскресенье без осадков, сухо и облачно. Сильный штормовой ветер прогнозируется в восточных и южных областях. Теплее всего будет в западных областях, там местами температура поднимется до +17...+19 градусов. В остальных регионах днем ожидается от +12 до +16 градусов. Ночная температура в Украине составит от +3 до +6 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 3 октября