Дощі посиляться: синоптик розповіла, в яких регіонах України чекати опадів

Погода в Україні (колаж РБК-Україна)

Синоптик дала прогноз погоди українцям на 23 червня

Прогноз погоди в Україні на 23 червня не особливо порадує її жителів. Українців чекають опади, які не припиняться, а лише посиляться. У вівторок циклон буде панувати над західною частиною України. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Отже, дощі не тільки нікуди не подінуться, але і посиляться. Шанси на періодичні сильні зливи поширяться до Вінницької та Житомирської області. Увечері в Київській області - теж. При грозах можливі шквали, град і навіть локальні смерчі", - попередила Діденко.

Суха погода буде переважати на Півдні країни, в Черкаській, Луганській та Донецькій областях. Температура повітря вночі від +15 +22 градусів, вдень градуси розбіжаться: на Заході + 19 + 24 на Сході +28 + 33, на Півночі, в Центрі і на Півдні + 24 + 29.

У столиці України у вівторок очікуються дощі та грози. У деяких районах можливий навіть град. Температура повітря трохи знизиться до +27 градусів.

За словами експерта, у другій половині цього тижня спека до нас знову повернеться, але з 29 червня варто очікувати зниження температури.

"У другій половині тижня спека повернеться, а з наступного тижня, з 29-30 червня, знову передбачається зниження температури повітря", - повідомила синоптик.

Як ми раніше повідомляли, в Україні оголошено штормове попередження.

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Автор: Людмила Жукова