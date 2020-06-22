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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     22.06.2020 - 08:34
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Фото: дождь в Украине (УНИАН)

Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град

Сегодня, 22 июня, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и местами град.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, на всей территории Украины, кроме восточной части, ожидаются грозовые дожди. Днем в отдельных районах будет наблюдаться град и шквалы от 15 до 20 м/с. Кроме того, ливень передают в Закарпатской и Прикарпатских областях.

Киев и Киевскую область сегодня накроет дождями и грозами. В некоторых районах столицы будет идти град. Также ожидаются сильные порывы ветра от 15 да 20 м/с (І уровень опасности).

Напомним, погода в Украине в понедельник, 22 июня, будет такой же мрачной во всех регионах и с грозовыми дождями.

Кроме того, из-за непогоды без света остаются почти сто населенных пунктов Украины.

Добавим, что синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 2 метров.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины дождиГрадШтормовое предупреждениеобластишквалы
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