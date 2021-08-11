Дожди не покидают Украину: синоптики рассказали о погоде

В западных областях сегодня будет дождь. Во Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях +24+26. В Черновицкой, Хмельницкой и Волынской областях +26+28. В Тернопольской области +25+27. В Закарпатской области +27+29.

На севере дождь будет только в Сумской области (+27+29). В Черниговской области без осадков и +26+28.

В центральных регионах дождь с грозой ожидается в Днепропетровской области (+27+29). В Черкасской и Полтавской областях +26+28. В Кировоградской области +24+26.

На востоке дожди. В Донецкой области +30+32, в Луганской - +31+33, в Харьковской - +29+31.

На юге дожди пройдут в Запорожской и Херсонской областях. При этом там будет +29+31 и +28+30 градусов соответственно.

В Крыму также дождь с грозой. Температура воздуха составит +27+29 градусов.

В Киеве без осадков. Воздух прогреется до +27+29. Будет дуть северно-западный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Погода в Украине 11 августа (погодная карта: meteo.gov.ua)