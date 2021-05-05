Дожди, похолодание и штормовой ветер: в Украине резко сменится погода

Погода в Украине испортится в четверг, 6 мая. Синоптики прогнозируют на значительной территории пасмурное небо с дождем и снижением температуры, а порывистый ветер будет задувать по всей стране.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

Тепло и сухая погода завтра сохранится на Юге и Востоке - здесь будет +17+21 днем. Лишь в Одесской и Николаевской областях будет пасмурно и мокро.

На остальных территориях от +13 до +19 градусов тепла, ожидается дождь (кроме Закарпатской и Черновицкой области).

Скорость ветра будет достигать 7-12 метров в секунду.

В Киеве в этот день +14+16 градусов, ночью +8+10 выше нуля, ветрено, пасмурно и с дождем.

Скрин: Погода в Украине 6 мая (meteo.gov.ua)