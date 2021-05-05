ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дожди, похолодание и штормовой ветер: в Украине резко сменится погода

Новина українською → Среда 05 мая 2021 20:30
Дожди, похолодание и штормовой ветер: в Украине резко сменится погода Фото: Погода в Украине принесет похолодание (Мусиенко Владислав, УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине испортится в четверг, 6 мая. Синоптики прогнозируют на значительной территории пасмурное небо с дождем и снижением температуры, а порывистый ветер будет задувать по всей стране.

Об этом нам рассказали в Украинском гидрометцентре.

Тепло и сухая погода завтра сохранится на Юге и Востоке - здесь будет +17+21 днем. Лишь в Одесской и Николаевской областях будет пасмурно и мокро.

На остальных территориях от +13 до +19 градусов тепла, ожидается дождь (кроме Закарпатской и Черновицкой области).

Скорость ветра будет достигать 7-12 метров в секунду.

В Киеве в этот день +14+16 градусов, ночью +8+10 выше нуля, ветрено, пасмурно и с дождем.

Дожди, похолодание и штормовой ветер: в Украине резко сменится погода

Скрин: Погода в Украине 6 мая (meteo.gov.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко также прогнозирует в Украине похолодание с дождями. В субботу нас ждет самый прохладный день, а затем температура повысится и следующая неделя будет уже по-майскому теплой.

А вот Леонида Горбань обещает нам в мае периоды с ночными заморозками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь Погода
LITE
Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея
Как похож на папу! Бабкин впервые показал лицо младшего сыночка Елисея