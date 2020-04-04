Дожди и небольшой мороз: синоптики рассказали, кому не повезет с погодой

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине в субботу будет приятной не везде

Погода в Украине в субботу, 4 апреля, будет благоприятной не во всех областях. Местами ожидается понижение температуры воздуха до небольшого мороза, а также осадки в виде дождя. Возможно усиление ветра.

На востоке страны небольшая облачность, осадки не прогнозируются. Ночью температура воздуха опустится до -1 градуса, днем прогреется до +11 +13 градусов, теплее будет в Луганской и Донецкой областях – до +16 градусов.

В северных областях без осадков, облачно. Ночью около нуля, днем ожидается от +10 до +12 градусов. Ветер порывистый, северо-западный.

На юге сухо и солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от 0 до +2 градусов, в Херсоне до -1 градуса. Днем воздух прогреется до +11 +13 градусов, местами до +15 градусов. В Крыму без осадков, ночь +1 +3 градуса, днем от +11 до +13 градусов.

В западных областях синоптики прогнозируют кратковременные дожди и усиление ветра. Ночью в регионе ожидается от -1 до +2 градусов, днем будет прохладно, от +9 до +11 градусов, на Закарпатье до +14 градусов.

В центральной части страны осадки не прогнозируются, переменная облачность. Ночью от -1 до +3 градусов. Дневная температура воздуха составит от +11 до +13 градусов.

В Киеве в субботу, 4 апреля, ожидается переменная облачность, возможно усиление ветра. Ночью от +1 до +3 градусов, днем потеплеет до +10 +12 градусов.

Карта погоды в Украине на 4 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды на Благовещение и рассказали, когда в Украину ворвется настоящее тепло.