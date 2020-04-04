Дощі і невеликий мороз: синоптики розповіли, кому не пощастить з погодою

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в суботу буде приємною не скрізь

Погода в Україні у суботу, 4 квітня, буде сприятливою не у всіх областях. Місцями очікується пониження температури повітря до невеликого морозу, а також опади у вигляді дощу. Можливе посилення вітру.

На сході країни невелика хмарність, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря опуститься до -1 градуса, вдень прогріється до +11 +13 градусів, тепліше буде в Луганській і Донецькій областях – до +16 градусів.

У північних областях без опадів, хмарно. Вночі близько нуля, вдень очікується від +10 до +12 градусів. Вітер поривчастий, північно-західний.

На півдні сухо і сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від 0 до +2 градусів, у Херсоні до -1 градуса. Вдень повітря прогріється до +11 +13 градусів, місцями до +15 градусів. У Криму без опадів, ніч +1 +3 градуси, вдень від +11 до +13 градусів.

У західних областях синоптики прогнозують короткочасні дощі та посилення вітру. Вночі в регіоні очікується від -1 до +2 градусів, вдень буде прохолодно, від +9 до +11 градусів, на Закарпатті до +14 градусів.

В центральній частині країни опади не прогнозуються, мінлива хмарність. Вночі від -1 до +3 градусів. Денна температура повітря становитиме від +11 до +13 градусів.

У Києві в суботу, 4 квітня, очікується мінлива хмарність, можливе посилення вітру. Вночі від +1 до +3 градусів, вдень потеплішає до +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на 4 квітня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на Благовіщення і розповіли, коли в Україну увірветься справжнє тепло.