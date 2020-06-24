Дощі почнуть відходити: в які області повернеться спека

Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

Синоптик розповіла, яку погоду чекати 25 червня, в четвер

Погода в Україні у четвер, 25 червня обіцяє бути сонячною і по-літньому спекотною. Дощі будуть поступово відступати, але винятки становлять - Карпати, Прикарпаття та Буковина. Там опади ще триватимуть. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

"Західна частина України, а особливо та, яка зараз найбільше цікавить - Карпати, Прикарпаття, Буковина - завтра знову в дощах. Відповідно гідрологічна ситуація залишається складною і небезпечною. Без особливої потреби не варто їхати в ці райони, хіба що з місією розумною конструктивної допомоги", - попередила Діденко.

Велика частина України 25-го червня буде перебувати в сухій погоді, особливих дощів з грозами не прогнозується.

Температура повітря очікується в межах + 26 + 30 градусів, на заході України + 23 + 27 градусів.

У Києві буде жарко і сонячно, без опадів. Температура повітря досягне +30 градусів.

"Паводки через тривалі дощі на заході України вже наробили біди, пошкоджені дороги, зруйновані мости, села опиняються в ізоляції, є навіть людські жертви. На жаль, поки тривалого сухого періоду і повного припинення опадів не видно", - повідомила синоптик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про повінь на заході в найближчі три дні.

А також повідомляли про те, що в Україні почне холоднішати в найближчі дні і ми писали, в яких областях очікувати негоду.

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Автор: Людмила Жукова