UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дожди, ливни, а затем - невыносимая жара: синоптики обновили прогноз на июнь

Фото: Прогноз погоды на июнь в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в июне будет с дождями и даже ливнями, часть месяца предполагается пасмурной, но и жары не избежать.

Что синоптики прогнозируют на первый месяц лета - читайте ниже в нашем материале.

В Украинском гидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура в июне будет выше нормы, а осадки - в пределах нормы.

"Средняя месячная температура воздуха предполагается +18+23 тепла (в горных районах +15+19), что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), что в пределах месячной нормы.

А вот по книге народного синоптика Леонида Горбаня июнь в целом будет теплым, но погода предполагается неустойчивой.

Синоптик считает, что месяц начнется с пасмурной и влажной погоды, потом часто будут чередоваться солнечные и ясные дни с дождями и ливнями. В конце июня украинцам стоит ждать невыносимой жары.

Ресурс Gismeteo прогнозирует (по данным для Киева), что первые две трети июня будут с умеренной температурой, в среднем +23 градуса. Однако вероятные качели от +16 до +28. Последняя декада месяца ожидается более жаркой, +22+29 градусов. Дождей будет немало, время от времени вероятны ливни и грозы.

Скрин: Прогноз погоды для Киева (gismeteo.ua)

Отметим, что традиционно на западе и севере будет больше дождей, а на востоке и юге - жарче и засушливее.

Ранее мы писали, как и когда будут отмечать Троицу 2022.

Также сообщалось про посевной календарь на июнь. Когда нельзя выходить на огород, и что успеть посеять.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине