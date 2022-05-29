Дощі, зливи, а потім - нестерпна спека: синоптики оновили прогноз на червень

В Українському гідрометцентрі прогнозують, що середня місячна температура у червні буде вищою за норму, а опади - в межі норми.

"Середня місячна температура повітря передбачається +18+23 тепла (в гірських районах +15+19), що на 1-1,5 градуси вище за норму.

Місячна кількість опадів очікується 49-108 мм (в Карпатах 109-164 мм), що в межах місячної норми.

А от за книгою народного синоптика Леоніда Горбаня, червень в цілому буде теплим, але погода передбачається нестійкою.

Синоптик вважає, що місяць почнеться з похмурої і вологої погоди, потім часто будуть чергуватися сонячні і ясні дні з дощами і зливами. Наприкінці червня українцям варто чекати нестерпної спеки.

Ресурс Gismeteo прогнозує (за даними для Києва), що перші дві третини червня будуть з помірною температурою, в середньому +23 градуси. Однак ймовірні гойдалки від +16 до +28. Остання декада місяця очікується більш спекотною, +22+29 градусів. Дощів буде немало, час від часу ймовірні зливи й грози.

Скрін: Прогноз погоди для Києва (gismeteo.ua)

Зазначимо, що традиційно на заході і півночі буде більше дощів, а на сході й півдні - спекотніше й посушливіше.