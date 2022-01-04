Дожди и ливни накроют Украину: каким областям больше всего не повезет с погодой

Как сообщает Наталка Диденко, теплее всего 4 января будет в западных и южных областях страны.

"4 января в большинстве областей Украины ожидается теплая погода. На протяжении дня температура воздуха будет колебаться в пределах +2 +6 градусов. В западной и южной частях будет еще теплее, +4 +8 градусов, в Крыму до +11 градусов. Свежее будет на севере и северо-востоке, от +2 до -2 градусов", - отметила синоптик.

Она предупредила, что в большинстве областей ожидается сильный юго-западный ветер, с порывами до 15-20 м/с.

Во вторник днем в западных областях страны пройдет дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. Небольшие осадки ожидаются на севере. Но уже вечером очередная порция дождей охватит западные, северные и центральные регионы Украины.

"В Киеве во вторник будет доминировать влажная воздушная масса, но осадки возможны только вечером. Преимущественно дождь. Ветер юго-западный, порывистый, иногда до сильного. Температура ночью +1 +3, днем +4 +6 градусов", - сообщила Диденко.

Она спрогнозировала новое похолодание в Украине, которое придет только на Рождество – 7 января.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, сильные дожди ожидаются в западной части страны, умеренные – в центре, на юге и востоке страны.

Ночная температура будет колебаться в пределах +2 +4 градуса, на севере и востоке до -2 -4 градусов, в южной части до +5 градусов.

Днем на западе и в южных областях +6 +8 градусов, в центре и на севере +4 +7 градусов, на востоке +3 +5 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 4 января

В среду, 5 января, дожди и мокрый снег с дождем охватят почти все регионы страны, кроме юга и частично – центра.

На востоке ночью температура упадет до -3 градусов, днем от +2 до +4 градусов. В остальных регионах ожидается ночью от +2 до +5 градусов, днем +5 +8 градусов. На юге местами до +10 +11 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 5 января