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Дожди по всей стране и потепление до +8: прогноз погоды на завтра

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Понедельник 03 января 2022 20:00
Дожди по всей стране и потепление до +8: прогноз погоды на завтра Фото: В Украине 4 января будет дождливо и тепло (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 4 января, практически по всей территории Украины ожидаются осадки в виде дождя. При этом в стране ожидается потепление до +8 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Завтра на всей территории страны ночью и днем прогнозируется дождь. Однако днем осадков не ожидается лишь в центральных и северных регионах.

По данным синоптиков, также ожидается сильный ветер до 7-12 м/с.

На западе температура воздуха ночью ожидается +1 +4 градусов, а днем - +4 +8 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до 0 градусов, а днем от +3 до +6.

В восточных областях ночью столбик термометра опустится до -2 +3 градусов, а днем температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. На юге температура ночью будет колебаться от +2 до +5, а днем +6 +8.

В центре страны температура воздуха составит +2 +4 градуса, а днем будет колебаться от +5 до +7.

Дожди по всей стране и потепление до +8: прогноз погоды на завтра

Погода в Киеве

Во вторник ночью в столице ожидаются дожди, но уже днем будет без осадков. При этом также прогнозируется сильный ветер от 7 до 12 метров на секунду.

Температура воздуха в Киеве ночью ожидается в районе +2 +4 градусов, а днем составит от +5 до +7.

Дожди по всей стране и потепление до +8: прогноз погоды на завтра

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