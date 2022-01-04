Дощі та зливи накриють Україну: яким областям найбільше не пощастить з погодою

Як повідомляє Наталка Діденко, найтепліше 4 січня буде в західних і південних областях країни.

"4 січня в більшості областей України очікується тепла погода. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах + 2 + 6 градусів. У західній і південній частинах буде ще тепліше, +4 +8 градусів, в Криму до +11 градусів. Свіже буде на півночі та північному сході, від +2 до -2 градусів", - зазначила синоптик.

Вона попередила, що в більшості областей очікується сильний південно-західний вітер, з поривами до 15-20 м/с.

У вівторок вдень у західних областях країни пройде дощ, у Карпатах – з мокрим снігом. Невеликі опади очікуються на півночі. Але вже ввечері чергова порція дощів охопить Західні, північні та центральні регіони України.

"У Києві у вівторок буде домінувати волога повітряна маса, але опади можливі тільки ввечері. Переважно дощ. Вітер південно-західний, поривчастий, іноді до сильного. Температура вночі +1 +3, вдень +4 +6 градусів", - повідомила Діденко.

Вона спрогнозувала нове похолодання в Україні, яке прийде тільки на Різдво - 7 січня.

За прогнозом Українського гідрометцентру, сильні дощі очікуються в західній частині країни, помірні – в центрі, на півдні та сході країни.

Нічна температура коливатиметься в межах + 2 +4 градуси, на півночі та сході до -2 -4 градусів, у південній частині до + 5 градусів.

Вдень на заході та в південних областях +6 +8 градусів, в центрі та на півночі +4 +7 градусів, на сході +3 +5 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 4 січня

У середу, 5 січня, дощі та мокрий сніг з дощем охоплять майже всі регіони країни, крім півдня і частково – центру.

На сході вночі температура впаде до -3 градусів, вдень від +2 до +4 градусів. В інших регіонах очікується вночі від +2 до +5 градусів, вдень +5 + 8 градусів. На півдні місцями до + 10 + 11 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 5 січня