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Дожди и ливни: каким областям не повезет с погодой

STYLERЖизнь    09.04.2019 - 12:22
Дожди и ливни: каким областям не повезет с погодой
Погода в Украине 10 апреля принесет дожди (фото: pixabay.com)

Погода в среду будет не слишком благоприятной для прогулок

Погода в Украине в среду, 10 апреля, принесет дожди на значительную территорию страны. Однако циклон не слишком ухудшит температурную ситуацию, пишет Наталка Диденко.

Завтра хорошая погода ожидается на Востоке Украины, где в среду будет сухо и тепло - от +19 до +21 градуса.

В западных областях ожидается достаточно прохладная, как для апреля погода - от +8 до +14 градусов.

Синоптик пишет, что дожди будут выпадать периодически - с интервалами.

Дожди и ливни: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 10 апреля принесет дожди (фото: pixabay.com)

Что касается столицы Украины, здесь 10 апреля ожидаются локальные дожди. Ночью +8... +10 градусов, днем +14... +16 тепла. В четверг, 11 апреля, в Киеве похолодает.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, сильные дожди пройдут на Юге Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Дожди и ливни: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине 10 апреля принесет дожди (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее мы писали, что в Украину идет теплая погода, которая продержится ближайшие дни. Хотя с 21 апреля она может ощутимо испортиться.

К слову, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц.

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