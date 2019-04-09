Дощі і зливи: яким областям не пощастить з погодою

Погода в Україні 10 квітня принесе дощі (фото: pixabay.com)

Погода в середу буде не надто сприятливою для прогулянок

Погода в Україні в середу, 10 квітня, принесе дощі на значну територію країни. Проте циклон не надто погіршить температурну ситуацію, пише Наталка Діденко.

Завтра хороша погода очікується на Сході України, де в середу буде сухо і тепло - від +19 до +21 градуса.

В західних областях очікується доволі прохолодна, як для квітня погода, - від +8 до +14 градусів.

Синоптик пише, що дощі випадатимуть періодично - з інтервалами.

Погода в Україні 10 квітня принесе дощі (фото: pixabay.com)

Щодо столиці України, тут 10 квітня очікуються локальні дощі. Вночі +8... +10 градусів, вдень +14... +16 тепла. В четвер, 11 квітня, в Києві похолодає.

За прогнозом Українського гідрометцентру сильні дощі пройдуть на Півдні України, а також в Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Погода в Україні 10 квітня принесе дощі (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україну йде тепла погода, яка протримається найближчі дні. Хоча з 21 квітня вона може відчутно зіпсуватися.

До слова, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротше на один місяць.