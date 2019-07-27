Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине

Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

На большинстве территории будет преобладать чрезвычайный уровень опасности

В субботу, 27 июля, в связи с жаркой и сухой погодой в большинстве областей Украины ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня будет преобладать на большинстве территории страны, кроме крайнего запада, Черниговской и Киевской областей.

Напомним, ранее в Гидрометцентре сообщали, что сегодня, 27 июля, в Украине ожидается жаркая погода, но местами с дождями и грозами. Преимущественно сухая погода ожидается в южных, центральных, а также в Киевской и Черниговской областях. Днем температура будет колебаться от +24 до +29.

РБК-Украина писало, что в Париже зафиксировали температурный рекорд. Температура воздуха поднялась до +42,4 градусов. Предыдущий рекорд был установлен 28 июля 1947 года, тогда температура поднялась до +40,4 градусов.