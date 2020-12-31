В метро Киева сделали то, чего все ждали уже давно: фото нововведения

В киевском метрополитене украинцам преподнесли долгожданный подарок. В подземке установили часы, которые будут показывать оставшееся время до прибытия поезда.

Как сообщают на странице метрополитена в Facebook, на станции метро "Контрактовая площадь" первыми заработают такие часы 31 декабря.

Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года. Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться.

Кстати, на табло также будет показываться полезная информация.

"Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, дата погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным", - рассказал директор ООО" ТРАНС-МЕДИА" Олег Хаврук.

В метро Киева установили часы с обратным отсчетом (фото: facebook.com/kyivmetro)

Напомним также, что сегодня с 31 на 1 января время работы подземки продлен на два часа.

Новогодний подарок в метро сделали украинцам, благодаря их петиции. Желание о часах с обратным отсчетом высказали 10 тысяч жителей страны.

Как мы писали ранее, в новогоднюю ночь обычно продлевают работу городского транспорта, чтобы все желающие могли добраться вовремя в нужную точку назначения. Как будет работать транспорт - читайте в нашем материале.