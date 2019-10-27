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Дождь и похолодание: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода

STYLERЖизнь    27.10.2019 - 19:51
Дождь и похолодание: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

На Украину надвигается похолодание

Погода в Украине в понедельник порадует далеко не всех жителей Украины. Дело в том, что 28 октября начнет заходить холодный воздух с северо-запада. Кроме того, на западе страны ожидаются дожди. Об этом свидетельствую данные Украинского гидрометцентра.

В Ровенской, Волынской и Львовских областях температура воздуха снизится до +10…+12 градусов. На остальной территории в течение дня ожидается +13… +17 градусов.

В западных областях пройдут дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков.

Дождь и похолодание: синоптики рассказали, в каких областях будет непогода

Погода в Украине 28 октября (гидрометкарта meteo.gov.ua)

В Луганской и Донецкой областях ожидается +15… +17 градусов. В этих областях будет переменная облачность без осадков.

В центральной части страны также без осадков, столбики градусников здесь покажут +13… +15 градусов.

На юге также будет еще тепло +14… +17 градусов. В аннексированном Крыму тоже еще пока не холодает. Температура воздуха на полуострове прогреется до +18 градусов.

В северной части страны и Киеве ожидается +11…+13 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров за секунду. Без осадков.

Напомним, что синоптик Владимир Деркач удивил прогнозом погоды на ноябрь. По его словам, температура воздуха в первой декаде ноября будет плюсовой. Но вот серьезные осадки и морозы ночью ожидаются во второй декаде месяца.

На следующей неделе в Украине похолодает до -4 Синоптики дали прогноз погоды на начало следующей недели
Новости Украины Гидрометцентр
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