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Дощ і похолодання: синоптики розповіли, в яких областях буде негода

STYLERЖиття    27.10.2019 - 19:51
Дощ і похолодання: синоптики розповіли, в яких областях буде негода
Погода в Україні (фото: РБК-Україна)

На Україну насувається похолодання

Погода в Україні в понеділок порадує далеко не всіх жителів України. Справа в тому, що 28 жовтня почне заходити холодне повітря з північного заходу. Крім того, на заході країни очікуються дощі. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

У Рівненській, Волинській та Львівських областях температура повітря знизиться до +10...+12 градусів. На решті території протягом дня очікується +13... +17 градусів.

У західних областях пройдуть дощі. На решті території України без істотних опадів.

Дощ і похолодання: синоптики розповіли, в яких областях буде негодаДощ і похолодання: синоптики розповіли, в яких областях буде негода

Погода в Україні 28 жовтня (гідрометкарта meteo.gov.ua)

У Луганській і Донецькій областях очікується +15... +17 градусів. В цих областях буде мінлива хмарність без опадів.

В центральній частині країни, також без опадів, стовпчики градусників тут покажуть +13... +15 градусів.

На півдні також буде ще тепло +14... +17 градусів. В анексованому Криму теж ще поки не холоднішає. Температура повітря на півострові прогріється до +18 градусів.

У північній частині країни та Києві очікується +11...+13 градусів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Без опадів.

Нагадаємо, що синоптик Володимир Деркач здивував прогнозом погоди на листопад. За його словами, температура повітря в першій декаді листопада буде плюсовою. Але ось серйозні опади та морози вночі очікуються у другій декаді місяця.

Наступного тижня в Україні похолодає до -4 Синоптики дали прогноз погоди на початок наступного тижня
Новини України Гідрометцентр
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