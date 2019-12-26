Дождь плавно переходит в снег: погода в конце недели окончательно испортится

Погода в Украине в пятницу, 27 декабря, окончательно испортится в большинстве областей страны. Ожидается дождь, снег с дождем, мокрый снег, понижение температуры воздуха, гололедица и сильный штормовой ветер.

Погода на востоке будет пасмурная, пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха от 0 до +4 градусов, днем от +2 до +5 градусов.

В южных областях дожди, в Одессе пойдет мокрый снег. Температура ночью от +2 до +5 градусов, днем +3 +6 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью +3 +5 градусов, днем +5 +7 градусов.

На севере страны дожди, а также мокрый снег. Температура воздуха будет колебаться в пределах +2 +4 градуса.

Западные области накроет мокрым снегом и снегом с дождем. Ночью в регионе ожидается от 0 до +3 градусов, днем от +1 до +4 градусов.

В центральной части страны пройдет дождь, который сменится мокрым снегом. Температура воздуха +2 +4 градуса.

В Киеве 27 декабря ожидается мокрый снег, который днем превратится в дождь. Температура воздуха не превысит +1 +3 градуса.

Карта погоды на 27 декабря

В субботу, 28 декабря, мокрый снег охватит все области Украины. Синоптики предупреждают о налипании мокрого снега и гололедице на дорогах. Ночная температура воздуха опустится до -1 градуса, в западных областях до -3 градусов. Днем ожидается от -2 градусов до +4 градусов.

Карта погоды на 28 декабря

В воскресенье, 29 декабря, снег перестанет идти во всех регионах кроме запада – Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей. На остальной территории Украины ожидается пасмурная погода. Температура воздуха ночью опустится до -1 -4 градусов, днем в большинстве областей ожидается небольшой мороз, -1 градус, на юге +2 +4 градуса.

Карта погоды на 29 декабря