Дощ плавно переходить у сніг: погода в кінці тижня остаточно зіпсується

Погода в Україні у п'ятницю, 27 грудня, остаточно зіпсується в більшості областей країни. Очікується дощ, сніг з дощем, мокрий сніг, зниження температури повітря, ожеледиця і сильний штормовий вітер.

Погода на сході буде хмарною, пройдуть короткочасні дощі. Нічна температура повітря від 0 до +4 градусів, вдень від +2 до +5 градусів.

У південних областях дощі, в Одесі піде мокрий сніг. Температура вночі від +2 до +5 градусів, вдень +3 +6 градусів. У Криму пройде дощ, вночі +3 +5 градусів, вдень +5 +7 градусів.

На півночі країни дощі, а також мокрий сніг. Температура повітря коливатиметься в межах +2 +4 градуси.

Західні області накриє мокрим снігом та снігом з дощем. Вночі в регіоні очікується від 0 до +3 градусів, вдень від +1 до +4 градусів.

В центральній частині країни пройде дощ, який зміниться мокрим снігом. Температура повітря +2 +4 градуси.

У Києві 27 грудня очікується мокрий сніг, який вдень перетвориться в дощ. Температура повітря не перевищить +1 +3 градуси.

Карта погоди на 27 грудня

У суботу, 28 грудня, мокрий сніг охопить усі області України. Синоптики попереджають про налипання мокрого снігу і ожеледицю на дорогах. Нічна температура повітря опуститься до -1 градуса, в західних областях до -3 градусів. Вдень очікується від -2 градусів до +4 градусів.

Карта погоди на 28 грудня

У неділю, 29 грудня, сніг перестане йти в усіх регіонах, крім заходу – Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей. На решті території України очікується похмура погода. Температура повітря вночі опуститься до -1 -4 градусів, вдень у більшості областей очікується невеликий мороз, -1 градус, на півдні +2 +4 градуси.

Карта погоди на 29 грудня