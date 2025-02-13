Довжина максі, бахрома і шкіра: стилістка розповіла про трендові спідниці 2025

Які спідниці будуть у тренді 2025 року

Леопардовий принт

Леопардовий принт залишається на піку популярності, але його стиль змінюється. Якщо раніше цей принт був популярний в атласних тканинах, то тепер він з'являється в шкіряних матеріалах, важкому трикотажі і навіть в екстравагантних варіантах з комбінованих тканин. Це більш елегантно і стримано, але не менш ефектно.



Спідниці з тваринним принтом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Плісе з асиметрією

Плісировані спідниці повертаються в тренди, але вже не в класичному виконанні. У 2025 році плісе буде цікавішим завдяки асиметрії: криве ділення, незвичні переходи довжини, мікс різних тканин і текстур. Така спідниця матиме оригінальний і сучасний вигляд, ідеально підходить для щоденних образів.



Спідниці плісе в тренді у 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Спідниці з бахромою

Цей тренд відсилає до бохо-естетики, що набирає популярності. Спідниці з бахромою матимуть дуже стильний вигляд і підходять для створення вуличних образів. Вони відмінно поєднуються з грубими черевиками або кросівками, надаючи образу свободи й невагомості.



Бахрома на спідницях (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Текстурована шкіра

Шкіряні спідниці залишаються в моді, але тепер вони мають бути з текстурою. Спідниці під крокодила, змію або навіть лаковані варіанти - це не тільки сміливий, а й стильний вибір. Текстуровані шкіряні спідниці додадуть вашому образу характеру, навіть якщо ви обираєте дуже простий верх.



Шкіряні спідниці (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Атласні спідниці з мереживною обробкою

Атлас не зникає з модних подіумів, але тепер він доповнений ніжним мереживом. Такі спідниці мають дуже романтичний і жіночний вигляд, але не виглядають надмірно гламурно. Особливо популярними будуть атласні моделі в темних кольорах: графіт, шоколад, чорно-зелений.



Спідниці з атласу в моді (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Мінімалістичні максіспідниці прямого крою

Мінімалізм залишається в тренді. Максіспідниці прямого крою без зайвих деталей і декору - це класика, яка завжди в моді. Вони мають ідеальну посадку і виконані з якісних матеріалів, що робить їх універсальним елементом гардероба. Така спідниця стане інвестицією на багато років, адже її легко стилізувати для будь-яких випадків.



Спідниця максі - варіант на кожен день (фото: instagram.com/purpur.stylist)